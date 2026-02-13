Conectividad en Los Ríos: fallida licitación mantiene inoperativa la Balsa San Javier y Gobierno opta por trato directo
El servicio fluvial que conecta Máfil y Los Lagos lleva cerca de dos semanas suspendido luego de que el adjudicatario desistiera a última hora. El Ejecutivo gestiona un aumento del subsidio mensual a $6,5 millones para atraer un nuevo operador.
Una compleja situación de conectividad enfrenta la Región de Los Ríos, específicamente en el cruce del río Calle-Calle. Desde principios de febrero, la Balsa San Javier —eje vital para el tránsito entre las comunas de Máfil y Los Lagos— se encuentra paralizada, sumando ya cerca de dos semanas sin operaciones.
Gestión de recursos y trato directo
Ante la urgencia, la Delegación Presidencial de Los Ríos ha debido intervenir para restablecer el servicio mediante la vía del trato directo.
El delegado presidencial, Jorge Alvial, confirmó que se están ejecutando gestiones administrativas con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para agilizar el decreto que permita la transferencia de recursos. Debido a la falta de interés inicial o la inviabilidad económica que pudo motivar el desistimiento del anterior adjudicatario, el Gobierno optó por mejorar la oferta estatal.
Según detalló la autoridad regional, se gestionó un aumento en el subsidio que alcanza los $6,5 millones mensuales, cifra con la que se espera cerrar el acuerdo con un nuevo operador a la brevedad.
Plazos
Si bien desde el Ejecutivo califican la reposición como “un tema prioritario”, hasta el cierre de esta edición no existe una fecha concreta para la reanudación de los cruces, ya que el proceso se mantiene en etapa de tramitación del decreto que habilita los nuevos fondos. Una vez cursado dicho trámite administrativo, se espera que el servicio se retome en cuestión de días.
