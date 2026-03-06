IPC de febrero sorprende sin variación y la inflación en 12 meses se modera a su menor nivel desde mediados de 2020

"Destacaron las alzas en las divisiones de vestuario y calzado, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y la disminución de la división de vivienda y servicios básicos", dijo el INE en un comunicado.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación mensual en febrero, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con lo que sorprendió a un mercado que esperaba un leve avance. Así, la inflación en 12 meses se moderó a 2,4%, la más baja desde agosto de 2020.

"Destacaron las alzas en las divisiones de vestuario y calzado, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y la disminución de la división de vivienda y servicios básicos", dijo el INE en un comunicado.

Los analistas habían estimado un avance de 0,1% en el IPC de febrero, de acuerdo con el consenso de las respuestas del sondeo de Bloomberg.

Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y siete presentaron incidencias negativas.

Divisiones y productos

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado (2,3%) con 0,056 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2%) con 0,040pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,088pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y servicios básicos (-0,4%), con una incidencia de -0,081pp.

El INE indicó que transporte en bus interurbano subió 18,5% en febrero, mientras que la carne de vacuno aumentó 1,5% y el precio del arriendo un 0,5%.

Del lado de las bajas, el transporte aéreo nacional se redujo 22,4%, mientras que el suministro de electricidad descendió 1,7% y los gastos comunes retrocedieron 2,7%.