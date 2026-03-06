Kast llega a Miami para cumbre con Trump, mientras Boric asegura que fue él quien frenó el proyecto del cable a la espera de conversarlo con el mandatario electo

La agenda de este viernes incluye una reunión con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper y la recepción de bienvenida de la cumbre “Shield of the Americas”.

Ya se encuentra en Miami el Presidente electo, José Antonio Kast, quien aterrizó la mañana de este jueves en Florida para participar en la cumbre “Escudo de América”, convocada por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual compartirá con otros jefes de Estado de la región de derecha como Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador.

Kast antes de tomar su vuelo señaló que “este es un viaje importante donde tendré la oportunidad de reunirme con más de diez mandatarios en ejercicio, lo que nos permite ver temas de seguridad, combate al crimen organizado y de migración irregular, de narcotráfico, donde tenemos que tener normas comunes”.

El mandatario electo señaló que respecto al quiebre con el Presidente Gabriel Boric debido al proyecto de cable submarino chino “nosotros ya dimos vuelta la página. En esto se produjo una discusión, el Presidente tuvo una oportunidad importante de transparentar todo a los chilenos y también al Gobierno de Trump. Eso no se dio”.

La autoridad, quien asumirá la Presidencia el miércoles 11 de marzo, abordó dicho hito: “Estamos a seis días, va a ser un muy buen cambio de mando, republicano como estamos acostumbrados donde el Presidente entrega el mando después de una elección democrática, en este caso a mí, en que vamos a honrar la votación popular. Voy a ser el Presidente de todos los chilenos”.

Precisó que “todos los ministros estuvieron un mes en bilaterales, eso terminó en un momento determinado, que fue esta semana cuando al Presidente le solicité una aclaración y no se dio”.

Consultado si seguirá adelante o no con el proyecto de cable submarino chino, sostuvo que “nosotros en Chile, lo que buscamos es tener las mejoras relaciones con todos los países. Nosotros tenemos un socio comercial en China importante y queremos honrar y respetar nuestros contratos, y respetar las relaciones comerciales que tengamos con China y también queremos respetar las relaciones que tenemos con Estados Unidos y con el resto del mundo”.

Kast, que estará acompañado en Miami con su futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, señaló que “esta situación se podía resolver de una manera distinta. El Gobierno tuvo oportunidad para enfrentarlo de una manera distinta, no lo hizo y es responsabilidad del Gobierno saliente. Nosotros tomaremos todas las medidas que corresponden para resguardar nuestra soberanía, nuestra seguridad, nuestra relaciones comerciales que son fundamentales”.

Auditorías al Gobierno saliente

El futuro mandatario reiteró que una vez asumido iniciará el proceso de auditoría respecto al Gobierno saliente. “A nosotros nos toca después recibirnos del Gobierno y contrastar toda la información que esté a disposición, como corresponde en un servicio público, revisarlo y analizar en comparación con los datos que nos fueron entregando si todo está correcto y esperamos que así sea”.

Agregó que “eso es lo que le señalé el Presidente (Boric) que también él se preocupara y se ocupara de que nadie que esté bajo su mandato abuse de algunas acciones que pueda tener, por ejemplo, para dejar a personas de confianza en cargos de planta”.

La agenda de este viernes de Kast en Florida incluye una reunión con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, y por la noche la recepción de bienvenida de la cumbre “Shield of the Americas”.

Boric afirma que él paralizó decreto

En tanto, en entrevista con 24 Horas, Boric sostuvo que la decisión de paralizar el proceso de aprobación de la concesión del proyecto de cable submarino chino fue suya, al explicar que “dado lo delicado del asunto, la decisión que tomé es, justamente, no avanzar a matacaballo, conversar con el Presidente electo, tomar una decisión en conjunto, porque el grueso de la tramitación la iba a tocar a él”.

Recordó que “a fines de enero, no sé la fecha exacta, pero lo que el ministro (Juan Carlos) Muñoz tuvo fue advertencias de qué se iba a hacer si esto seguía adelante y lo que yo decido, esto se tiene que conversar con el Gobierno entrante, porque es un tema delicado”.

El mandatario fundamentó su actuar en que “independiente de mi posición, que uno podría decir, ¿sabe qué? Avancemos no más, pero estamos a términos del Gobierno, acá es importante que prime el interés de Chile. Mi perspectiva es que no se puede someter la decisión soberana respecto de qué se construye o no se construye un país, pero me parece importante que esto se converse con la futura administración”.