Alta expectativa de los chilenos por recuperación económica, a días de asunción de Kast
Según la última encuesta DataInfluye, el 50% de los consultados estima que la economía progresará en 2026.
A sólo cuatro días del cambio de mando, las expectativas ciudadanas respecto del próximo gobierno, especialmente en el ámbito económico, parecen ser bastante altas, en concordancia con las ofertas que hizo el propio José Antonio Kast en campaña y que sus equipos se encargaron de reverberar.
Por lo pronto, según la última encuesta Data Influye, realizada entre el 26 de febrero y el 02 de marzo, a una muestra de 1.025 personas mayores de 18 años, el 50% de los consultados cree que la economía chilena progresará durante 2026; mientras que el 33% estima que se estancará y 17% más pesimista cree que decaerá.
No obstante, entre los optimistas existe un 45% que opina que la recuperación económica del país tardará más de dos años. Pese a ello, el 38% de los consultados apuesta a que su situación personal mejorará durante el gobierno de José Antonio Kast, el 32% que empeorará y el 18% que su situación se mantendrá igual.
Pese a ello, el 44% piensa que el término “gobierno de emergencia” constituye una “exageración”; el 31% que refleja “bastante bien” la situación actual del país y el 16% que la refleja parcialmente.
¿Legado?
El estudio de Data Influye también aborda algunos aspectos del gobierno saliente. Como por ejemplo la mirada de los chilenos sobre el legado del Presidente Gabriel Boric. A este respecto, el 46% de los consultados estima que no dejará un legado importante y, por el otro lado, un 44% opina lo contrario, considerando que sí dejará un legado.
En el aspecto político, el 53% desaprueba la forma como Boric condujo su Gobierno; el 36% lo aprueba y 12% no aprueba ni desaprueba.
Entre los consultados, el 50% no se siente representado por ningún referente político; y, entre quienes sí mencionan alguno destacan el Partido Republicano y el Frente Amplio con 10% cada uno.
