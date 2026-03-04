El sector público cierra el 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores

Según un informe de la CCS, en el último mes del año se redujeron en 68 mil los puestos en la administración del Estado, encadenando diez meses al hilera de bajas.

En medio de un desempleo que no cede, en contraste con una inflación que se ha ubicado incluso por debajo de la meta del 3% del Banco Central, los ingresos laborales de los trabajadores chilenos cerraron el año 2025 ratificando su desaceleración.

Así lo revelan cálculos elaborados por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), ya que la masa salarial registró en diciembre una expansión interanual de 4%, una leve mejoría respecto al 3,6% de noviembre, pero cerca de dos puntos porcentuales más bajo en relación al mismo mes del 2024.

La masa salarial refleja el total de ingresos laborales percibidos por los trabajadores remunerados, por lo que es un componente clave para el análisis del consumo privado y el ahorro en la economía.

Con este resultado, el indicador termina el año con una trayectoria de desaceleración, consigna la CCS, en rangos inferiores al 5% que se vienen observando desde la última parte del año pasado.

El punto más alto del último ciclo se registró en septiembre de 2024, cuando la masa salarial creció 7,4% en 12 meses. Desde entonces, durante 2025, el indicador ha mostrado una tendencia descendente, recalca el estudio.

El resultado de diciembre se explica por el aumento de 2,4% anual en las remuneraciones reales, y por un incremento de un 1,5% anual en el número de trabajadores asalariados, equivalente a 107 mil nuevos empleos.

Si bien la evolución de la masa salarial se estima solamente para los trabajadores asalariados, es posible inferir una aproximación de esta misma variable para el total de trabajadores de la economía: si se realiza el supuesto de que los ingresos de los no asalariados se comportan de manera similar a las remuneraciones de los asalariados, la CCS estima que los ingresos laborales reales habrían crecido en torno a 4,2% en 12 meses durante diciembre, lo que representa un aumento real de 1,6% (0,5 puntos porcentuales), respecto de noviembre. Este resultado se explica por un crecimiento del empleo total de 1,8% anual, equivalente a la creación de 167 mil puestos de trabajo.

Sector público sigue con fuerte contracción

Ahora, en cuanto al análisis sectorial de creación de empleo y remuneraciones, la CCS consigna que el sector público continuó su racha bajista en términos de creación de puestos laborales.

Por un lado, los mayores incrementos anuales del empleo se concentraron en servicios administrativos y de apoyo, con un alza de 27%, equivalente a la creación de 74 mil nuevos puestos de trabajo. Le siguen las actividades de alojamiento y servicios de comidas (7,4%, incorporando 32 mil empleos). Más atrás se ubicó el sector de salud y asistencia social (4,2% y 31 mil puestos de trabajo adicionales).

En contraste, se observaron caídas relevantes en algunos sectores. Las actividades financieras y de seguros retrocedieron 5,6%, con una pérdida de 11 mil puestos de trabajo, mientras que el sector comercio anotó una leve contracción de 0,4% en doce meses, con la pérdida de 8 mil empleos, dando una "señal de alerta, pues este sector suele reaccionar primero a las bajas en el consumo", recalca el informe.

La administración pública registró una disminución de 11,7% anual, lo que equivale a 68 mil empleos menos, completando diez meses consecutivos de variaciones anuales negativas.

En el caso del sector público, se observan tendencias contrapuestas, dice la cámara. Si se mide su empleo a través del número de asalariados de la administración pública, defensa y previsión, se observa una disminución del 11,7% anual. Si se considera, en cambio, a todas las personas asalariadas que trabajan para instituciones o empresas del Estado, se aprecia un aumento del 1% en 12 meses, lo que equivale a 12 mil personas nuevas en el sector público. El total de trabajadores del sector se mantiene en torno a 1,2 millones de personas.

En tanto, las remuneraciones nominales crecieron 5,9% en los últimos 12 meses. El dinamismo en términos anuales fue liderado por las actividades inmobiliarias (8,1%), los servicios de agua y sanitarios (7,9%), por minería y construcción (7,8% cada uno). Más abajo se ubicaron los sectores del comercio e industria, con crecimientos anuales de 6,2% y 5%, respectivamente.