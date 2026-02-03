Firma chilena Sudmédica va por Centroamérica e inicia gestiones para construir una clínica en El Salvador

Sudmédica es una empresa que construyó una nueva clínica en Quillota y que se ha puesto la ambiciosa meta de abrir otros nueve centros privados de salud, todos bajo un modelo de "autofinanciamiento", es decir, que los médicos compren consultas médicas (con exlcusividad) y se conviertan en socios, quedando exentos de pagar el arriendo.

En una junta de accionistas realizada el 17 de enero, se autorizó al gerente general a negociar la obtención de los nueve siguientes puntos geográficos donde apuntan a instalar hospitales privados: Villa Alemana, Puerto Montt, Illapel y Antofagasta, en Chile; Asunción, en Paraguay; Lima, Trujillo y Arequipa, en Perú; y San Salvador, en El Salvador.

Esta última ubicación, en Centroamérica, será la prioridad junto a Villa Alemana y Puerto Montt. Así, en un hecho esencial enviado a la CMF, la empresa reveló que entre el 11 y el 13 de febrero comenzarán las gestiones para constituir "Sudmédica El Salvador", sociedad anónima de capital variable "con miras a construir un hospital modelo tamaño grande de alta complejidad, que se proyecta como el más avanzado de Centro América".

En diciembre, la firma fundada por los ingenieros César Mendoza e Ian Couso junto al médico cirujano Mauricio Cortés, señaló a DF que en ese país hay una "carencia tremenda de quirófanos", por lo que ven una oportunidad relevante en esa región.