Comenzó la era de Jorge Quiroz en Hacienda: "Lo que viene hacia adelante es un trabajo duro, nos hemos propuesto levantar la economía"

Una de las principales tareas del nuevo ministro de Hacienda será preparar la reforma tributaria, el recorte del gasto público y la desregulación de algunas áreas de la economía.

A las 17:30 horas de esta tarde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó hasta el edificio de Teatinos 120, a un costado del Palacio de La Moneda, donde quedan las oficinas de su repartición.

De esta forma, se inicia oficialmente la era del economista a cargo de las finanzas públicas, donde viene a reemplazar al saliente ministro Nicolás Grau.

Quiroz será pieza clave en la administración del Presidente José Antonio Kast, quien asumió pasado el mediodía, para llevar adelante el plan de ajuste fiscal de US$ 6.000 millones y que ya comenzó con el pedido de rebaja de un 3% parejo a todos los presupuestos de los ministerios.

Al arribar a su nueva oficina, el economista de la Universidad de Chile y doctor por la Universidad de Duke se limitó a saludar y evitó adelantar cuáles serán sus primeras acciones, aunque todo apunta a que pronto dará a conocer decretos relacionados con medidas económicas, como la desregulación de algunas áreas, y el envío de la reforma tributaria para fines de marzo.

Junto a Quiroz llegaron al ministerio el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el jefe de asesores y coordinador de Regulación Económica, Tomás Bunster; el jefe de gabinete de la cartera, Rudy Canales; el coordinador de Política Tributaria, Sebastián Vallebona; el coordinador macroeconómico, Alejandro Guin-Po; la coordinadora Legal y Administrativa, Josefina Soto; la coordinadora Legislativa, Bárbara Bayolo; el coordinador de Mercado de Capitales y de Asuntos y Finanzas Internacionales, Eugenio Symon; el coordinador de Servicios Relacionados, José Enrique Estay; y la coordinadora de Comunicaciones, Marialí Bofill; así como el director de Presupuestos, José Pablo Gómez; y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá.

Con posterioridad, el economista entregó algunas definiciones a los canales oficiales de la cartera.

“El Ministerio de Hacienda no es cualquier ministerio. Es el lugar donde se toman decisiones que inciden directamente en la vida de todos los chilenos, en la esperanza de prosperidad, en el progreso y en los sueños familiares. Incide en las finanzas públicas, en el equilibrio y el orden fiscal”, afirmó.

Asimismo, el secretario de Estado detalló los principales desafíos económicos del período que comienza: “Lo que viene hacia adelante es un trabajo duro, porque nos hemos propuesto levantar el crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo reordenar las finanzas públicas. Necesitamos un Gobierno que ordene sus cuentas y que colabore en destrabar obstáculos que hoy día impiden el progreso. A eso vinimos”.