Acuerdo en “buen camino” y sin plazos específicos: la mirada de los privados a los avances del CEPA con India

Gremios empresariales miran con buenos ojos los avances para una firma de tratado comercial con el país más poblado del mundo.

El próximo Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) podría ser firmado por Chile e India “en los próximos meses” y ya cuenta con una tercera oferta en la mesa, según indicó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, el lunes a DF.

Y es que el tratado genera altas expectativas por parte del mundo privado. La apuesta por entrar con aranceles preferentes al país asiático es alta, ya que se trata del mercado más poblado del mundo, con 1.442 millones de personas, y con muchas apuestas a que se convierta en la próxima China.

El secretario general de Sofofa, Rodrigo Yáñez, indicó que esta tercera oferta presentada por India “muestra avances respecto de las anteriores y está en un buen camino para reflejar el nivel de ambición que requiere un acuerdo que permita materializar el potencial de la relación económica entre ambos países, lo que aún no ocurre”.

Así, espera que el CEPA incorpore rebajas arancelarias significativas para aquellos sectores que enfrentan altos aranceles, como la fruta fresca, frutos secos y deshidratados, acuícolas, vitivinícolas y forestales, entre otros.

“Cabe tener presente que el acuerdo que se alcance será el que regirá la relación económica bilateral durante los próximos 20 o 30 años”, indicó.

Por lo mismo, agregó que es fundamental que el proceso tenga una mirada de futuro, considerando no solo los productos que Chile exporta hoy, sino también aquellos sectores con alto potencial de crecimiento.

Desde el Consejo del Salmón valoran el trabajo liderado por la Subrei para avanzar en el acuerdo comercial con uno de los mercados más dinámicos y con mayor proyección del mundo.

Lo anterior, considerando que los salmones chilenos tienen un arancel del 33% para entrar al país asiático.

“India es una economía que está adquiriendo un rol cada vez más relevante en el comercio global y en el consumo de proteínas, por lo que vemos una oportunidad interesante para que el salmón chileno pueda integrarse progresivamente a ese mercado”, dijo el director de Comercio Internacional del gremio, Pablo Barahona.

De cara al acuerdo final, espera que se logren condiciones de acceso que permitan competir en igualdad de condiciones con otros productores de acuicultura a nivel mundial.

“Más que plazos específicos, lo importante es que el proceso continúe avanzando con el mismo espíritu de colaboración público-privada que ha caracterizado históricamente la política comercial de Chile, de modo de alcanzar un acuerdo que fortalezca la inserción internacional del país”, explicó.

Otros acuerdos

No obstante, India no es el único mercado que los empresarios tienen en la mira. Acerca de los frentes que deberían concentrar la agenda internacional de Chile en el próximo Gobierno, Yáñez afirma que se debe retomar una agenda económica activa con Estados Unidos y mejorar las condiciones de acceso para las exportaciones.

“Al mismo tiempo, existe una oportunidad relevante para profundizar la cooperación en minerales críticos, donde Chile puede posicionarse como un socio confiable para la diversificación de las cadenas de suministro estadounidenses”, explicó.

Además, de gestionar “adecuadamente” la relación con China y avanzar en una estrategia de diversificación de mercados. Al igual que fortalecer la articulación entre otros grandes bloques económicos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y la Unión Europea.

Mientras que Barahona destaca que para la salmonicultura es relevante seguir fortaleciendo la presencia en Asia y otras economías emergentes, mercados en los cuales el consumo de productos del mar y proteínas de alto valor nutricional sigue creciendo.