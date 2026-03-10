Concesionaria del Casino de Antofagasta afronta audiencias de liquidación forzosa que amenazarían su permiso de operación
Consultada por DF Regiones, Dalmacia Gamming SA, señaló que hasta la fecha no ha sido notificada de las solicitudes de liquidación y que se reserva sus derechos frente a “quienes hubieran participado en la instrumentalización de procedimientos concursales”.
Un conflicto judicial que se arrastra desde la reorganización de Enjoy entrará en una etapa decisiva este mes. El 18 de marzo el Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta realizará una audiencia clave para resolver una solicitud de liquidación forzosa contra la sociedad que opera el Casino de Antofagasta, proceso que, de prosperar, podría significar la pérdida del permiso de operación del recinto.
El origen del conflicto se remonta a una compleja estructura societaria vinculada al inmueble donde funciona el casino de la capital regional, que se reconfiguró tras cambios societarios posteriores a la reorganización de Enjoy. En ese esquema operaba la sociedad inmobiliaria Proyecto Integral Antofagasta, conformada por dos socios, Casinos de Chile (controlada por los acreedores de Enjoy) con cerca de 70% de la propiedad y Dalmacia, ligada al grupo empresarial de los hermanos Simunovic, con el resto de la participación.
Arriendo con opción de compra
La sociedad mantenía un contrato de arriendo con opción de compra sobre el edificio donde funciona el casino. Este tipo de contrato, similar a un leasing, permitía pagar un arriendo mensual y, al término del plazo, adquirir la propiedad del inmueble. En ese esquema, la sociedad subarrendaba posteriormente el recinto a la empresa operadora del casino, que pagaba rentas mensuales cercanas a UF 14 mil (alrededor de $ 518 millones). A su vez, el contrato principal establecía pagos por cerca de UF 10 mil (unos $ 370 millones) mensuales al propietario del edificio.
El plazo del contrato se extendía hasta 2038, lo que le daba a la sociedad un activo relevante: la posibilidad de quedarse con la propiedad del inmueble donde funciona el casino una vez que se terminaran de pagar todas las cuotas acordadas.
La controversia surge cuando ese contrato fue modificado durante un proceso de reorganización societaria. Según los antecedentes del caso, el derecho sobre el inmueble habría sido retirado de la sociedad que lo administraba, lo que dejó a la empresa sin su principal activo. Posteriormente, la propiedad del edificio habría pasado a manos de una estructura distinta de sociedades vinculadas a los actuales controladores del inmueble, entre ellas entidades relacionadas con Euroamérica Seguros de Vida, que participa a través de fondos de inversión.
Ese cambio es el que dio origen a la disputa judicial, ya que la solicitud de liquidación sostiene que la sociedad se quedó sin su principal activo, a pesar de que había entrado al negocio justamente para participar en la futura compra del inmueble donde funciona el casino.
Demanda por más de US$120 millones
Al mismo tiempo que se desarrolla este conflicto entre socios, se presentó en Santiago una demanda arbitral contra distintas sociedades vinculadas al grupo empresarial involucrado en la operación del casino. La acción busca indemnización por perjuicios por más de UF 2 millones, además de otros montos asociados a daño emergente que elevan el total del litigio a cifras cercanas a US$ 120 millones.
El proceso arbitral se tramita actualmente en Santiago y apunta a determinar si la modificación de los contratos y la reorganización de la propiedad del inmueble generaron perjuicios económicos a uno de los socios de la sociedad original.
Solicitudes de liquidación en Antofagasta
Mientras ese arbitraje sigue su curso, el conflicto también se trasladó a tribunales civiles de Antofagasta. En el 2º Juzgado de Letras se tramita una solicitud de liquidación forzosa contra la sociedad que opera el casino, presentada por una empresa acreedora vinculada a uno de los actores del conflicto. La audiencia para revisar esta acción fue fijada para el 18 de marzo de 2026.
La solicitud se basa en una deuda cercana a UF 22 mil (equivalente a más de $ 876 millones) cuyo no pago habría habilitado la acción judicial para forzar la liquidación de la empresa. La importancia de esta audiencia radica en que, si el tribunal decreta la liquidación de la empresa operadora, la ley establece que pierde automáticamente el permiso de operación, lo que significa que el casino no puede seguir funcionando bajo esa sociedad.
Pero, el conflicto no se limita a ese proceso. En paralelo existe otra solicitud de liquidación forzosa que se tramita en el Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta. Ese caso tiene audiencia fijada para el 23 de marzo. En esa instancia la empresa demandada podría intentar pagar la deuda o alcanzar algún acuerdo. Sin embargo, si el tribunal concluye que existe insolvencia o incumplimiento de obligaciones, también podría decretar la liquidación.
A estos procesos se suman otras acciones judiciales en Antofagasta por cobro de facturas que superarían los $ 1.950 millones. Estas demandas forman parte de una estrategia judicial que busca acreditar problemas de liquidez de la sociedad operadora y abrir la puerta a nuevas solicitudes de liquidación forzosa.
Implicancias para la industria
El desenlace del proceso podría tener consecuencias más allá del conflicto societario. La legislación que regula la industria de casinos establece que la liquidación judicial de la empresa operadora implica la pérdida automática del permiso de operación. Por ello, la audiencia del 18 de marzo aparece como un punto de inflexión para el futuro del casino de Antofagasta.
De prosperar la liquidación, el recinto podría quedar sin autorización para funcionar, lo que abriría un escenario incierto para la continuidad de la operación y para la resolución de uno de los conflictos empresariales más complejos que hoy enfrenta la industria de casinos en el país.
Respuesta de sociedad operadora
Consultada por DF Regiones, la sociedad operadora del casino, Dalmacia Gamming S.A. respondió a través de un comunicado que hasta la fecha no ha sido notificada de ninguna solicitud de liquidación forzosa.
"Dalmacia Gamming S.A., sociedad concesionaria del Casino de Antofagasta, mantiene una situación financiera estable, con acceso y apoyo del sistema financiero en condiciones normales, encontrándose al día en el cumplimiento de sus obligaciones con acreedores y proveedores, sin que se adviertan circunstancias que pudieran afectar la continuidad operacional del Casino de Antofagasta".
La sociedad lamentó que "Casinos de Chile SpA e Inversiones Vista Norte S.A., sociedades que formaron parte del denominado Grupo Enjoy, recurran al régimen concursal previsto en la Ley N°20.720 en el contexto de controversias comerciales actualmente en discusión entre las partes, particularmente en relación con el cobro de supuestos créditos cuya legalidad, existencia, validez y origen son cuestionables, al punto que es Dalmacia Gamming la sociedad acreedora en las referidas relaciones comerciales".
Finalmente, Dalmacia Gamming S.A. señaló que se reserva expresamente todos sus derechos frente a quienes hubieran participado en la instrumentalización de procedimientos concursales o en cualquier acción que cause perjuicio a la compañía.
