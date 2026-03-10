Click acá para ir directamente al contenido
Confuturo cierra compra de Centro Industrial Chorrillos a fondo de renta inmobiliaria de Sura y Grupo BIBA

Especializado en cargas peligrosas, mantiene una superficie arrendable de más de 80 mil metros cuadrados.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Martes 10 de marzo de 2026 a las 16:27 hrs.

