Confuturo cierra compra de Centro Industrial Chorrillos a fondo de renta inmobiliaria de Sura y Grupo BIBA

Especializado en cargas peligrosas, mantiene una superficie arrendable de más de 80 mil metros cuadrados.

Los activos industriales para la renta continúan atrayendo inversionistas, y protagonizó una nueva transacción entre actores institucionales locales. Tal como adelantó DF en febrero, de acuerdo con fuentes del sector inmobiliario y financiero, la aseguradora Confuturo selló la compra del Centro Industrial Chorrillos, complejo bodeguero ubicado en la comuna de Lampa.

El activo se encontraba en manos del fondo “Renta Inmobiliaria III” de Sura Asset Management y el holding Grupo BIBA, ligado a Francisco Bascuñán, Armando Ide, Daniel Bossonney y Marcelo Aste, los que son accionistas del inmueble a través de la sociedad Prologistika I SpA, con un 50% cada uno.

Parte de la operación fue anunciada por el vehículo de la gestora de Sura, que mantenía el recinto logístico en cartera desde 2021.

“Con fecha 2 de marzo de 2026, Rentas SURA 5 SpA, sociedad de la cual el fondo es accionista, suscribió una operación consistente en la celebración de un contrato de compraventa con un inversionista institucional, mediante el cual acordó vender, ceder y transferir la totalidad de las acciones que mantiene en Prologistika I SpA, sociedad indirectamente propietaria del Centro Industrial Chorrillos”, informó Sura a través de un hecho esencial al mercado.

En tanto, este lunes, “las partes suscribieron las correspondientes instrucciones notariales, en virtud de las cuales se dejaron en poder de un Notario Público los documentos de pago señalados en dichas instrucciones, junto con el mandato para la custodia y entrega de documentos”, añadió la gestora.

“El contrato de compraventa fue debidamente celebrado y quedó perfeccionado, contemplando las declaraciones, garantías, indemnidades y demás estipulaciones habituales en este tipo de transacciones. En virtud de lo anterior, Rentas SURA 5 SpA ha dejado de ser titular de las acciones previamente mantenidas en Prologistika I SpA”, concluyó.

En tanto, estimó que, en el corto plazo, el efecto en el valor cuota del fondo sería negativo.

El comprador de las acciones de Sura y Grupo BIBA en Chorrillos fue la compañía de seguros Confuturo, proceso gestionado por la corredora Locsite, ligada a José Ignacio Garcés, Rodrigo Pinto y Enrique del Campo. La operación fue ofrecida al mercado por CBRE durante el segundo semestre de 2025, firma que declinó comentar sobre la operación.

El activo

Inaugurado en 2017 y con una inversión de US$ 65 millones, Chorrillos fue la primera incursión de BIBA en el negocio del bodegaje.

El centro industrial se especializa en cargas peligrosas y generales para almacenar sustancias inflamables y elementos corrosivos.

Chorrillos mantiene una superficie arrendable de más de 80 mil metros cuadrados (m2) y posee en construcción su tercera etapa, que añadiría más de 17 mil m2.

El activo anotó ingresos anuales de UF 158 mil. DHL, Clorox y SC Johnson están entre los principales arrendatarios.

La reconfiguración inmobiliaria de Confuturo

A través de un comunicado, la aseguradora Confuturo confirmó ser el comprador de Chorrillos, operación enmarcada en la estrategia de su cartera inmobiliaria enfocada en activos de renta.

“Esta adquisición refleja nuestra convicción respecto del crecimiento y consolidación del mercado logístico en Chile. Se trata de un activo estabilizado, con una ubicación estratégica y arrendatarios de primer nivel, que además incorpora un importante potencial de expansión que permitirá consolidar el parque con cerca de 95.000 m² de superficie arrendable”, explicó el gerente inmobiliario de la firma, Ricardo Anwandter.

El ejecutivo agregó que la operación forma parte del proceso de reconfiguración y optimización del portafolio inmobiliario que Confuturo ha llevado a cabo.

De hecho, según reveló DF a finales de febrero, la compañía vendió dos strip center en Vitacura -que incluye al histórico SMU de Santa María de Manquehue, el que seguirá operando la cadena de supermercados- y en La Florida.

De esta manera, estarían enfocando su estrategia en activos logísticos y de oficinas, además de proyectos de desarrollo y ampliación de su portafolio existente