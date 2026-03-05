DLA Piper suma a Nicolás Orezzoli como socio tributario

DLA Piper Chile anunció la incorporación de Nicolás Orezzoli como socio de su práctica tributaria, con foco en materias fiscales internacionales complejas.

El abogado se especializa en el diseño e implementación de estructuras tributarias para transacciones transfronterizas. La oficina destacó su experiencia que incluye asesoría a grupos multinacionales, fondos de private equity, family offices y empresas locales en reestructuraciones corporativas, operaciones de mercado de capitales y financiamientos, así como en estrategias de repatriación de capitales y controversias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Desde su nuevo rol, trabajará de manera integrada con las áreas de Corporativo, Finanzas, Proyectos, Emerging Growth y Resolución de Disputas.