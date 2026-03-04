Nuevo fondo de Invinsa adquirirá edificio de oficinas en Apoquindo a Grupo Patio por cerca de US$ 50 millones

Construida en 2015, la torre posee 13.400 metros cuadrados arrendables en el eje de la avenida.

Con niveles de ocupación y demanda que dejaron atrás a los coletazos de la pandemia, el segmento inmobiliario de oficinas continúa reencantando al mercado.

El nuevo escenario se ha visto marcado principalmente por transacciones por adquisiciones encabezadas por inversionistas privados. Esta vez, un nuevo fondo apostará por un icónico activo del sector oriente de Santiago.

“Invinsa Oficinas”, es el segundo fondo de inversión público de la gestora Invinsa -ligada a Eduardo Guerrero y Cristián Barros, entre otros socios-, que afina los detalles para adquirir una torre de oficinas en el eje de la Avenida Apoquindo.

De acuerdo con el reglamento interno presentado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el fondo tiene por objetivo invertir en “la adquisición de inmuebles no residenciales destinados principalmente a oficinas en la ciudad de Santiago; incluyendo la operación y gestión del edificio Torre Apoquindo, ubicado en Av. Apoquindo 4.660, comuna de Las Condes.

Según pudo confirmar DF, se trata del edificio Patio Apoquindo, que será adquirido por el fondo a Grupo Patio, actual propietario del activo. Construida en 2015, la torre posee 13.400 metros cuadrados de oficinas arrendables.

De acuerdo con conocedores de la transacción, el deal alcanzaría un valor que supera los US$ 50 millones. La operación fue intermediada por Newmark Chile y se cerraría en el transcurso del próximo mes.

El nuevo fondo

Este será el segundo fondo de la gestora Invinsa tras transformarse en administradora general de fondos (AGF) en septiembre de 2024.

En aquella fecha, la firma adquirió las operaciones de Altis AGF, de la familia Müller, para ingresar al negocio de los vehículos públicos, luego de años operando como administradora de casi una docena de estrategias privadas.

El primero de ellos fue “Invinsa Desarrollo Industrial”, con la apertura al público de un fondo privado dedicado a la construcción de propiedades logísticas e industriales para, una vez estabilizados, venderlos.

Y a cerca de un año y medio de su transición al mundo de los vehículos públicos, estrenaron Invinsa Oficinas.

La apuesta por el segmento no es nueva. En conversación con DF, el socio de Invinsa, Cristián Barros, adelantó en 2024 que se encontraban preparando dos fondos, uno enfocado en la compra de edificios completos de oficinas.

Consultados por este medio, Invinsa declinó referirse a la operación, pero aclaró que se trata de un fondo de un plazo de 10 años, respaldado por inversiones de institucionales -principalmente compañías de seguros- y de los mismos socios de la gestora.

Reestructuración de negocios de Patio

Por parte de los vendedores, Grupo Patio, la enajenación del edificio se enmarca en un plan de negocios de desprendimiento de activos que no formarían parte del foco principal de la estrategia de la compañía: logísticos y comerciales.

De esta manera, el holding inmobiliario estaría buscando la venta de una serie de terrenos, hoteles y oficinas por un total de US$ 100 millones.

En este plan de enajenación, Patio Apoquindo sería uno de los activos más importantes y significaría más de la mitad del proceso.

Grupo Patio también declinó comentar al respecto la operación por Patio Apoquindo.

En línea con su reestructuración de negocios, Patio afina la venta de un estratégico terreno Vitacura, específicamente entre las calles Alonso de Córdova, Francisco de Aguirre y Alonso de Monroy.

El comprador sería la inmobiliaria de Gerardo Valdés, catalogado como uno de los principales gestores del barrio Nueva Costanera, quien buscaría seguir creciendo en la zona con distintos socios.

Además, Grupo Patio concretó su salida de la gestora Deltack en México, y también tramita la venta de dos fondos con activos en la frontera con EEUU.