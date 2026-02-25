MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI

El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.

La reciente solicitud de reorganización y quiebra por parte de OHLI, filial del holding español OHL, encendió las alertas en la Región del Biobío frente a la posible paralización de proyectos de infraestructura y la construcción de cuatro hospitales en la zona. Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) descartaron que la definición corporativa afecte los grandes contratos de concesión que mantiene la compañía en la zona.

El seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo, aclaró que la información entregada por el holding respecto a la crisis financiera de esta unidad de negocios no permea a las otras filiales a cargo de la infraestructura pública.

"Estas son filiales que tienen que ver exclusivamente con contratos privados que realizan labores en materia de montaje industrial; labor que hoy el análisis de la empresa no hacía suficiente su mantención desde el punto de vista de su rentabilidad", explicó Cautivo. "La respuesta que OHL ha indicado es que esto no va a tener mayor impacto en aquellas iniciativas emblemáticas que se están desarrollando en la región por otras filiales".

Monitoreo de obras

Además de la paralizada Red Hospitales del Biobío, que se ejecutarían en Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota, la división OHL Construcciones mantiene en ejecución otros proyectos viales en la región, como la construcción del paso desnivelado Santa Sofía en Chiguayante y la edificación del Viaducto Chacabuco.

Respecto a las garantías entregadas por la empresa tras los anuncios de insolvencia, Cautivo fue enfático en señalar que el rol del Estado es de vigilancia constante. "Nos preocupan situaciones que se anuncian en materia de insolvencia en algunas áreas del holding y, por tanto, vamos a estar preocupados de transmitir esta información. Nosotros siempre vamos a estar atentos de monitorear que haya responsabilidad en la ejecución de la obra, sobre todo por los altos impactos hacia la comunidad", afirmó.

Red hospitalaria

Respecto a la reactivación de los cuatro hospitales de la región, la autoridad detalló que el MOP y OHL ya firmaron un protocolo de acuerdo. Actualmente, este documento está en fase de revisión jurídica y pronto será derivado a la Comisión Arbitral para su ratificación.

En esta línea, el Seremi confirmó que ya se estableció coordinación directa con los cuatro alcaldes de las comunas involucradas y que dentro de los próximos días, la Dirección General de Concesiones entregaría un informe. "Lo importante aquí es que hay trámites administrativos que tienen que cumplirse. Más allá de las declaraciones de voluntad, lo que vale es lo que queda por escrito y ratificado por las comisiones", advirtió Cautivo.

En cuanto a los plazos concretos el MOP proyecta que los trámites administrativos, que incluyen la modificación del convenio de ejecución de obra, concluyan durante el primer semestre de 2026, lo que permitirá que la concesionaria reactive las obras preliminares y comience la fase de inversión en la obra definitiva.

De cumplirse este cronograma, las obras de la Red de Hospitales del Biobío se retomarían oficialmente durante 2026, fijando su fecha de entrega y término operativo para el año 2030.