Nuevo golpe de timón de Medio Ambiente: retira 43 decretos de Contraloría y pone en pausa zonas protegidas icónicas

La cartera liderada por Francisca Toledo retrotrajo reglamentos como para una monumento natural del pingüino de Humboldt, normas para implementar el SBAP y creación de parques nacionales.

La cartera liderada por Francisca Toledo dio un nuevo golpe de timón. Además de pedir la renuncia a la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, y al director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, a lo que se suma la suspensión de la definición de sitios prioritarios, Medio Ambiente retiró de tramitación 43 decretos que estaban en Contraloría General de la República y que fueron presentados por la administración anterior.

En un oficio del 12 de marzo, firmado por el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, y dirigido a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, retira del trámite de toma de razón los decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente, los cuales datan desde 2023 a la fecha. En el detalle, hay planes de descontaminación, creación de parques nacionales y de áreas de conservación, aprobación de reglamentos y normas.

Entre ellos, figura está el decreto que aprueba el reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica; el que establece el plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Puerto Aysén y su área circundante; el que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas; y el que aprueba la gobernanza de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa.

Pero también, recientes decretos como el que declara monumento nacional de especial al pingüino de Humboldt, el cual busca aumentar su protección.

A lo que se suman hitos emblemáticos como el decreto que crea el parque nacional "Las Parinas", en la comuna de Diego de Almagro, en la Región de Atacama; y el que crea la reserva nacional "Salar de Pedernales", también en la misma región.

Incluso, en el listado de decretos figura los que se relacionan con el SBAP, institución que comenzó sus operaciones en febrero tras ser creado en 2023. Por ejemplo, está el que aprueba el reglamento de concursos de ingreso y promoción del SBAP; y el reglamento que estable el sistema de evaluación de desempeño del personal de dicha entidad. De esta manera, se pone más cuesta arriba el trabajo del SBAP que recientemente comenzó sus funciones.

La explicación del Gobierno

En una declaración pública, desde el Ministerio del Medio Ambiente indicaron que, para asegurar que los instrumentos emanados desde la cartera respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, han iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República.

"Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores", aseguraron.

A su vez, agregaron que este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno, "el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes". "Nuestro propósito es que cada acto administrativo emanado del Ministerio del Medio Ambiente cumpla con los más altos estándares de calidad jurídica, resguarde el cuidado de las personas y proteja efectivamente el patrimonio natural del país", señalaron.

En este caso, sumaron el antecedente que "el gobierno saliente ingresó a tramitación 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo, es decir, el último día de su gestión".

"El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República. Mantendremos informados a los actores relevantes y a la ciudadanía sobre los avances de este proceso, en línea con nuestro compromiso con la transparencia, la probidad y la buena administración", afirmaron.