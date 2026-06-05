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Bienes Nacionales licitará más de 21 mil hectáreas de suelo fiscal para energías renovables y avanza en concesiones para data centers

El ministerio convocará en el segundo semestre de 2026 un concurso público por 32 polígonos en la macrozona norte.

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Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales.</p>

Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales.

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