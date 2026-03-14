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Medio Ambiente

Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: Ministerio del Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

La definición, que busca fortalecer la revisión técnico-jurídica, es parte del proceso de auditoría general. Esto, frente a casi 10 mil observaciones y diversos antecedentes recibidos.

Por: Karen Peña

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 17:00 hrs.

Ministerio del Medio Ambiente gobierno gremios Karen Peña
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

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