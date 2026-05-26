El destino de US$ 2.200 millones se decide este jueves: Comité de Ministros zanja reclamos contra megalínea Kimal-Lo Aguirre y otros proyectos
En la instancia se examinarán recursos de -entre otras iniciativas- Copiaport-E, continuidad operacional de un relleno Sanitario Los Ángeles, y el parque solar fotovoltaico Tamarico Fase II.
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Sin descanso continúan las citaciones del Comité de Ministros, instancia que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería. Esta vez, se convocó a una nueva sesión para este jueves 28 de mayo a las 16.00 horas, cita donde se revisarán reclamaciones correspondientes a cinco proyectos que suman alrededor de US$ 2.215 millones en inversión.
El proyecto que contribuye a gran parte de la inversión es la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que unirá Antofagasta y Santiago, el cual involucra US$ 1.480 millones. La iniciativa de Conexión Kimal-Lo Aguirre -que se erige como la primera línea de transmisión eléctrica de corriente continua y busca entrar en operación en mayo de 2029- enfrenta cinco reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana.
Pero hay más. Figura primero en la tabla Copiaport-E, de Copiaport-e Operaciones Marítimas SpA, que involucra US$ 450 millones, el cual corresponde al desarrollo de infraestructura portuaria destinada a la recepción, almacenamiento, recuperación y embarque de graneles limpios, descarga de fertilizantes y transferencia de contenedores y carga general.
El proyecto de la Región de Atacama, que enfrenta cinco reclamaciones vinculadas a participación ciudadana, contempla la implementación de un terminal de graneles limpios, con una capacidad de transferencia anual máxima de 10 millones de toneladas/año (10 MM TPA) y un Terminal Multipropósito para transferencia de contenedores (300.000 TEU/año), carga general (150.000 TPA) y descarga de fertilizantes (150.000 TPA).
También se contempla revisar dos reclamaciones vinculadas a participación ciudadana del proyecto continuidad operacional del relleno sanitario Los Ángeles, de KDM S.A., con una inversión de US$ 15,5 millones.
Se examinarán además dos reclamaciones relacionadas a participación ciudadana del parque solar fotovoltaico Tamarico Fase II, de Campanillas Solar SpA, en la Región de Atacama, que tiene una inversión de US$ 250 millones.
La obra contempla la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico para generación de energía eléctrica. Estará conformado por 281.700 módulos fotovoltaicos bifaciales que en conjunto tendrán una potencia nominal (corriente alterna/ac) de 159,6 MWac y capacidad instalada (potencia peak/corriente continua/dc) de 169,02 MWdc que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Se suma el proyecto "Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo", de Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada, de US$ 20 millones. En este caso, la obra fue rechazada y el titular presentó un recurso de reclamación que busca retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa de elaboración del Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara).
La iniciativa tiene como objetivo la habilitación de parcelas rurales para autoconstrucción, y el desarrollo de equipamientos comerciales, deportivos y turísticos de playa complementarios, así como equipamiento social, comunitario y cultural.
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