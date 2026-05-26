El destino de US$ 2.200 millones se decide este jueves: Comité de Ministros zanja reclamos contra megalínea Kimal-Lo Aguirre y otros proyectos

En la instancia se examinarán recursos de -entre otras iniciativas- Copiaport-E, continuidad operacional de un relleno Sanitario Los Ángeles, y el parque solar fotovoltaico Tamarico Fase II.

Sin descanso continúan las citaciones del Comité de Ministros, instancia que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería. Esta vez, se convocó a una nueva sesión para este jueves 28 de mayo a las 16.00 horas, cita donde se revisarán reclamaciones correspondientes a cinco proyectos que suman alrededor de US$ 2.215 millones en inversión.

El proyecto que contribuye a gran parte de la inversión es la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que unirá Antofagasta y Santiago, el cual involucra US$ 1.480 millones. La iniciativa de Conexión Kimal-Lo Aguirre -que se erige como la primera línea de transmisión eléctrica de corriente continua y busca entrar en operación en mayo de 2029- enfrenta cinco reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana.

Pero hay más. Figura primero en la tabla Copiaport-E, de Copiaport-e Operaciones Marítimas SpA, que involucra US$ 450 millones, el cual corresponde al desarrollo de infraestructura portuaria destinada a la recepción, almacenamiento, recuperación y embarque de graneles limpios, descarga de fertilizantes y transferencia de contenedores y carga general.

El proyecto de la Región de Atacama, que enfrenta cinco reclamaciones vinculadas a participación ciudadana, contempla la implementación de un terminal de graneles limpios, con una capacidad de transferencia anual máxima de 10 millones de toneladas/año (10 MM TPA) y un Terminal Multipropósito para transferencia de contenedores (300.000 TEU/año), carga general (150.000 TPA) y descarga de fertilizantes (150.000 TPA).

También se contempla revisar dos reclamaciones vinculadas a participación ciudadana del proyecto continuidad operacional del relleno sanitario Los Ángeles, de KDM S.A., con una inversión de US$ 15,5 millones.

Se examinarán además dos reclamaciones relacionadas a participación ciudadana del parque solar fotovoltaico Tamarico Fase II, de Campanillas Solar SpA, en la Región de Atacama, que tiene una inversión de US$ 250 millones.

La obra contempla la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico para generación de energía eléctrica. Estará conformado por 281.700 módulos fotovoltaicos bifaciales que en conjunto tendrán una potencia nominal (corriente alterna/ac) de 159,6 MWac y capacidad instalada (potencia peak/corriente continua/dc) de 169,02 MWdc que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Se suma el proyecto "Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo", de Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada, de US$ 20 millones. En este caso, la obra fue rechazada y el titular presentó un recurso de reclamación que busca retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa de elaboración del Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara).

La iniciativa tiene como objetivo la habilitación de parcelas rurales para autoconstrucción, y el desarrollo de equipamientos comerciales, deportivos y turísticos de playa complementarios, así como equipamiento social, comunitario y cultural.