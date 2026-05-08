Crecen conflictos judiciales de megalínea Kimal-Lo Aguirre: suben de dos a seis los litigios en un año
La empresa dijo que sobre los procesos asociados al proyecto, “nuestra posición es actuar con prudencia”.
Noticias destacadas
A toda marcha trabaja Conexión Kimal-Lo Aguirre para lograr que la megalínea que unirá Antofagasta y Santiago -que involucra una inversión de unos US$ 1.500 millones- ingrese en operación en mayo de 2029. Pero también hay otros frentes, entre ellos, los juicios.
En la memoria 2025 de la compañía formada para desarrollar, construir y operar la primera línea de transmisión eléctrica de corriente continua, se consigna que actualmente la sociedad es parte de seis procedimientos judiciales, de distinta naturaleza. En el mismo documento, pero correspondiente a 2024, informó solo dos (ambos de carácter civil).
Según se describió en la última memoria, existe un litigio de carácter civil por el cual el propietario de un predio no afectado por el proyecto presentó una demanda de nulidad de un contrato de servidumbre celebrado por Conexión con un propietario sí afectado por el trazado.
El segundo litigio consiste en un juicio de servidumbre minera, en el cual Conexión ha solicitado el rechazo de tal derecho. “Al no existir una cuantía propiamente tal respecto de la Sociedad, no existiría un perjuicio directo”, sostiene la firma. A lo que se suman otros dos litigios de naturaleza laboral en curso.
También en marcha hay dos procedimientos contenciosos administrativos: uno es la reclamación de un tercero, respecto de la solicitud de concesión eléctrica definitiva por un tramo del proyecto; y otro que consiste en un recurso de protección, también presentado por propietarios de predios no afectados por la línea.
Consultados por el efecto estimado en caso que estos se cierren de una forma desfavorable, desde la compañía comentaron a DF que, sobre los procedimientos judiciales asociados al proyecto, “nuestra posición es actuar con prudencia, evitando interpretaciones anticipadas o cualquier señal que pueda interferir en su adecuada tramitación institucional”.
Y agregaron: “Se trata de materias actualmente en curso, algunas vinculadas directamente con la compañía y otras entre terceros, en las que Conexión no es parte. En paralelo, el proyecto sigue avanzando conforme a la planificación vigente, con una etapa de construcción que se desarrolla bajo criterios de seguridad, cumplimiento de hitos y apego a las obligaciones ambientales aplicables”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno de Santiago refuerza estrategia de desarrollo económico con consejo asesor y foco en inversiones para pymes
A 100 días de la puesta en marcha del Hub Metropolitano, el Gobierno Regional reunió a representantes del sector privado, la academia y municipios para fortalecer la articulación público-privada. La cartera de apoyo al emprendimiento suma inversiones por $11.800 millones.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete