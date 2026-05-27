Auditoría por fallas en línea de transmisión de Interchile revela riesgos en sector La Dormida

Tras ser encargada en junio del año pasado, el lunes el Coordinador Eléctrico publicó los informes realizados por la empresa Proingesa respecto a la línea de transmisión 2x500 kV Cardones-Polpaico.

Tras ser encargada en junio del año pasado, debido a diversos eventos operacionales que se registraron en la línea de transmisión 2x500 kV Cardones-Polpaico tras el apagón del 25 de febrero de 2025, el Coodinador Eléctrico publicó el lunes los resultados de la auditoría técnica realizada a la obra de propiedad de Interchile. Este presenta hallazgos y entrega recomendaciones.

La revisión, realizada por la empresa independiente Proingesa que fue elegida luego de un proceso competitivo, tuvo como objetivo evaluar el estado técnico, mantención y la integridad operativa de la línea considerando las fallas que tuvo en 2025 y la necesidad de verificar el adecuado cumplimiento de los índices de indisponibilidad establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

En este contexto, la auditoría consideró la revisión de antecedentes de diseño, mantenimiento, ensayos técnicos y desempeño operacional de la línea, particularmente respecto de las fallas registradas durante los años 2022 y 2025.

En el informe final de acción inmediata, se identificó una serie de hallazgos respecto de riesgos asociados a condiciones climáticas severas, particularmente en el sector “La Dormida”.

"Durante la revisión de antecedentes técnicos se identificó la existencia de documentación asociada a la reconsideración de condiciones climáticas en un sector específico de la línea, correspondiente al área de La Dormida, donde se establece la necesidad de considerar dicho tramo bajo condiciones de mayor exigencia ambiental", se señala.

De esta manera, se detalla que la incorporación de esta información modifica el contexto de solicitaciones esperado para determinadas estructuras respecto del diseño originalmente considerado, introduciendo un escenario de mayores demandas mecánicas sobre componentes estructurales.

Entre otros ítems, se da cuenta que, respecto de los hallazgos electromecánicos, se indica que los defectos en cuanto a espaciadores-amortiguadores aumentaron un 300% entre 2022 y 2023, y un 64% adicional en 2025.

Y se advierte: "Estos riesgos no implican necesariamente la existencia de una condición de falla actual, pero sí constituyen escenarios plausibles de afectación operacional si no se reducen oportunamente las incertidumbres técnicas detectadas".

El informe propone acciones agrupadas en cuatro categorías. Por ejemplo, se solicita a Interchile fichas de inspección por estructura en sectores de mayor exigencia climática.

En tanto, en el "Informe evaluación plan de mantenimiento", el cual es otro de los ámbitos analizados en la autitoría, es posible constatar que sobre la línea de transmisión 2x500 kV Nueva Cardones-Polpaico se han ejecutado diversas actividades de inspección y mantenimiento a lo largo del período analizado.

Sin embargo, se revela que, a partir de la documentación revisada "no se identifica de manera explícita un plan de mantenimiento específico estructurado para la línea auditada, que consolide las actividades de inspección y mantenimiento en términos de alcance, periodicidad, criterios de intervención y mecanismos de seguimiento".

En este contexto, se agrega que, "si bien es posible verificar la ejecución de diversas actividades de mantenimiento, la ausencia de un instrumento de planificación consolidado limita la capacidad de evaluar de manera completa el grado de cumplimiento de un programa formal de mantenimiento para la infraestructura".

Entre las recomendaciones, desde una perspectiva estructural, se recomienda fortalecer el sistema de mantenimiento aplicado a la línea mediante la definición explícita de un programa de mantenimiento específico para la infraestructura auditada.

A lo que se suma -entre otras recomendaciones- fortalecer los mecanismos de gestión y reportabilidad asociados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura, particularmente en lo relativo a la consolidación de la información generada durante las distintas campañas de inspección.