Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Auditoría por fallas en línea de transmisión de Interchile revela riesgos en sector La Dormida

Tras ser encargada en junio del año pasado, el lunes el Coordinador Eléctrico publicó los informes realizados por la empresa Proingesa respecto a la línea de transmisión 2x500 kV Cardones-Polpaico.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 18:00 hrs.

Energía auditorías Apagón Transmisión Eléctrica Karen Peña
<p>Auditoría por fallas en línea de transmisión de Interchile revela riesgos en sector La Dormida</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

José Pablo Gómez, director de Dipres y denuncia por error en cálculo de deuda: “El Informe de Finanzas Públicas no está acusando a nadie. Lo que hace es corregir una trayectoria”
2
Regiones

"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
3
Empresas

Ejecutivo desvinculado de Codelco ficha a abogado Juan Pablo Hermosilla
4
Empresas

La rebelión de Mundo: por qué desafió a Subtel y apostó todo por su plan "Chao Cables"
5
Mercados

Se cae el deal financiero del año: Toesca y Ameris ponen fin a las conversaciones para unir las compañías
6
Empresas

Quiénes son los abogados que asesoran a Edenred y Pluxee en el nuevo juicio por colusión que abrió la Fiscalía
7
Empresas

El rediseño de Falabella: holding simplifica directorios de cuatro filiales y ficha ejecutivos globales
8
Opinión

El incierto futuro de los estudios jurídicos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete