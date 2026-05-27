Auditoría por fallas en línea de transmisión de Interchile revela riesgos en sector La Dormida
Tras ser encargada en junio del año pasado, el lunes el Coordinador Eléctrico publicó los informes realizados por la empresa Proingesa respecto a la línea de transmisión 2x500 kV Cardones-Polpaico.
Noticias destacadas
Tras ser encargada en junio del año pasado, debido a diversos eventos operacionales que se registraron en la línea de transmisión 2x500 kV Cardones-Polpaico tras el apagón del 25 de febrero de 2025, el Coodinador Eléctrico publicó el lunes los resultados de la auditoría técnica realizada a la obra de propiedad de Interchile. Este presenta hallazgos y entrega recomendaciones.
La revisión, realizada por la empresa independiente Proingesa que fue elegida luego de un proceso competitivo, tuvo como objetivo evaluar el estado técnico, mantención y la integridad operativa de la línea considerando las fallas que tuvo en 2025 y la necesidad de verificar el adecuado cumplimiento de los índices de indisponibilidad establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.
En este contexto, la auditoría consideró la revisión de antecedentes de diseño, mantenimiento, ensayos técnicos y desempeño operacional de la línea, particularmente respecto de las fallas registradas durante los años 2022 y 2025.
En el informe final de acción inmediata, se identificó una serie de hallazgos respecto de riesgos asociados a condiciones climáticas severas, particularmente en el sector “La Dormida”.
"Durante la revisión de antecedentes técnicos se identificó la existencia de documentación asociada a la reconsideración de condiciones climáticas en un sector específico de la línea, correspondiente al área de La Dormida, donde se establece la necesidad de considerar dicho tramo bajo condiciones de mayor exigencia ambiental", se señala.
De esta manera, se detalla que la incorporación de esta información modifica el contexto de solicitaciones esperado para determinadas estructuras respecto del diseño originalmente considerado, introduciendo un escenario de mayores demandas mecánicas sobre componentes estructurales.
Entre otros ítems, se da cuenta que, respecto de los hallazgos electromecánicos, se indica que los defectos en cuanto a espaciadores-amortiguadores aumentaron un 300% entre 2022 y 2023, y un 64% adicional en 2025.
Y se advierte: "Estos riesgos no implican necesariamente la existencia de una condición de falla actual, pero sí constituyen escenarios plausibles de afectación operacional si no se reducen oportunamente las incertidumbres técnicas detectadas".
El informe propone acciones agrupadas en cuatro categorías. Por ejemplo, se solicita a Interchile fichas de inspección por estructura en sectores de mayor exigencia climática.
En tanto, en el "Informe evaluación plan de mantenimiento", el cual es otro de los ámbitos analizados en la autitoría, es posible constatar que sobre la línea de transmisión 2x500 kV Nueva Cardones-Polpaico se han ejecutado diversas actividades de inspección y mantenimiento a lo largo del período analizado.
Sin embargo, se revela que, a partir de la documentación revisada "no se identifica de manera explícita un plan de mantenimiento específico estructurado para la línea auditada, que consolide las actividades de inspección y mantenimiento en términos de alcance, periodicidad, criterios de intervención y mecanismos de seguimiento".
En este contexto, se agrega que, "si bien es posible verificar la ejecución de diversas actividades de mantenimiento, la ausencia de un instrumento de planificación consolidado limita la capacidad de evaluar de manera completa el grado de cumplimiento de un programa formal de mantenimiento para la infraestructura".
Entre las recomendaciones, desde una perspectiva estructural, se recomienda fortalecer el sistema de mantenimiento aplicado a la línea mediante la definición explícita de un programa de mantenimiento específico para la infraestructura auditada.
A lo que se suma -entre otras recomendaciones- fortalecer los mecanismos de gestión y reportabilidad asociados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura, particularmente en lo relativo a la consolidación de la información generada durante las distintas campañas de inspección.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Foco en bienestar, crecimiento sostenible y proyectos “transformadores”: Los detalles de la Estrategia Nacional de CTCI 2026
La Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 2026 será entregada hoy al Presidente José Antonio Kast. Plantea seis objetivos estratégicos, 37 iniciativas y ocho proyectos de rápida activación, entre ellos la reforma a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D.
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
Ministro Rau y proyecto de sala cuna: “Tenemos que garantizar que sea financieramente sostenible”
Tras reunirse con representantes de organizaciones sociales, el ministro del Trabajo dijo que "estamos trabajando en un proyecto que toma muchos elementos que han estado en la discusión más de consenso".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete