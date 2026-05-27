Alivio para los consumidores: el precio del diésel bajará $ 65 este jueves, mientras las bencinas se mantendrán sin variaciones
El más reciente informe de ENAP confirmó las variaciones para los combustibles.
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Variaciones importantes en los precios de la energía constató el informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de este miércoles, en el que reveló una segunda baja consecutiva en el valor del diésel, mientras que las bencinas no tendrán variación en las próximas tres semanas.
En concreto, el diesel bajará $ 65 promedio por litro, lo que implica una acumulación de bajas cercanas a los $ 112 en las últimas tres semanas, luego de que la semana del 6 de mayo cayeran $ 47,3 por litro.
Para las bencinas, estas se mantendrán en la práctica sin cambios, luego de que el informe consignara variaciones a la baja de $ 0,3 por litro y de $ 0,4 por litro promedio para las variedades de 93 y 97 octanos, respectivamente.
Misma situación ocurrida el periodo anterior, cuando se resgistró en la bencina de 93 octanos una baja de $ 0,6 promedio por litro y un alza de $ 0,1 para la variedad de 97 octanos.
Las fluctuaciones ya habían sido adelantadas durante la mañana de este miércoles por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien durante un punto de prensa en Angostura, aseguró que como las gasolinas han anotado alzas y el diésel se ha mantenido a la baja, desde el Ejecutivo debían “tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible”.
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