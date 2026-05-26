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Melissa Hohmann asumirá como nueva presidenta de la Asociación de Isapres

Abogada especializada en asuntos corporativos y compliance, fue quien interpuso la denuncia a la FNE que derivó en la investigación por la colusión de las farmacias.

Por: Martín Baeza

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Melissa Hohmann asumirá como nueva presidenta de la Asociación de Isapres</p>

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