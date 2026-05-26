Melissa Hohmann asumirá como nueva presidenta de la Asociación de Isapres

Abogada especializada en asuntos corporativos y compliance, fue quien interpuso la denuncia a la FNE que derivó en la investigación por la colusión de las farmacias.

En una nueva etapa para la industria, su gremio también tendrá una nueva presidenta. A partir del próximo 1 de junio, Melissa Hohmann asumirá como timonel de Isapres de Chile, la asociación que reúne a cuatro de las principales aseguradoras privadas del país: Colmena, Nueva Masvida, Cruz Blanca y Consalud.

La abogada reemplazará a Gonzalo Arriagada Lillo, presidente de Nueva Masvida, que lideraba la asociación desde agosto de 2023, fecha en la cual las isapres enfrentaban la tramitación de la Ley Corta, que implementó los fallos de la Corte Suprema que las obligaron a pagar devoluciones masivas a sus afiliados.

Hohmann estudió Derecho en la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Derecho de la Empresa en la Universidad Los Andes y, según explican desde el gremio, se ha especializado en asesorar en materias de asuntos corporativos y compliance a compañías, directivos y organizaciones gremiales.

La asociación, confirmando el cambio de era que vive el sector, explicó que su llegada “sella el período de ajustes normativos y coincide con una nueva etapa para el sistema, marcada por el impulso de iniciativas orientadas a fortalecer la experiencia y beneficios para los afiliados”.

En tanto, Hohmann declaró: “En esta nueva etapa, y desde la seguridad social, espero contribuir a fortalecer el rol de las Isapres como actores clave del sistema de salud, impulsando una mirada centrada en las personas, en el acceso oportuno a soluciones de calidad y en mejoras que generen un impacto sanitario concreto para los beneficiarios”.

Por su parte, Arriagada sostuvo que tras años de adecuarse a las nuevas exigencias y regulaciones, la industria entra en “una nueva fase” y dijo estar convencido de que “la experiencia y trayectoria de la nueva presidenta serán un aporte importante para seguir fortaleciendo el rol del gremio y sus desafíos futuros”.

Curiosamente, Hohmann, hija de Claudio, el exministro de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue protagonista de un caso de otra industria de la salud.

Hace más de 15 años, la nueva presidenta de las isapres interpuso una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que derivó en una investigación por colusión a las principales cadenas de farmacias del país que terminó en condenas y pagos de compensaciones y que recién en agosto de 2025 vio cerrarse su último capítulo.