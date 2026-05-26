Melissa Hohmann asumirá como nueva presidenta de la Asociación de Isapres
Abogada especializada en asuntos corporativos y compliance, fue quien interpuso la denuncia a la FNE que derivó en la investigación por la colusión de las farmacias.
Noticias destacadas
En una nueva etapa para la industria, su gremio también tendrá una nueva presidenta. A partir del próximo 1 de junio, Melissa Hohmann asumirá como timonel de Isapres de Chile, la asociación que reúne a cuatro de las principales aseguradoras privadas del país: Colmena, Nueva Masvida, Cruz Blanca y Consalud.
La abogada reemplazará a Gonzalo Arriagada Lillo, presidente de Nueva Masvida, que lideraba la asociación desde agosto de 2023, fecha en la cual las isapres enfrentaban la tramitación de la Ley Corta, que implementó los fallos de la Corte Suprema que las obligaron a pagar devoluciones masivas a sus afiliados.
Hohmann estudió Derecho en la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Derecho de la Empresa en la Universidad Los Andes y, según explican desde el gremio, se ha especializado en asesorar en materias de asuntos corporativos y compliance a compañías, directivos y organizaciones gremiales.
La asociación, confirmando el cambio de era que vive el sector, explicó que su llegada “sella el período de ajustes normativos y coincide con una nueva etapa para el sistema, marcada por el impulso de iniciativas orientadas a fortalecer la experiencia y beneficios para los afiliados”.
En tanto, Hohmann declaró: “En esta nueva etapa, y desde la seguridad social, espero contribuir a fortalecer el rol de las Isapres como actores clave del sistema de salud, impulsando una mirada centrada en las personas, en el acceso oportuno a soluciones de calidad y en mejoras que generen un impacto sanitario concreto para los beneficiarios”.
Por su parte, Arriagada sostuvo que tras años de adecuarse a las nuevas exigencias y regulaciones, la industria entra en “una nueva fase” y dijo estar convencido de que “la experiencia y trayectoria de la nueva presidenta serán un aporte importante para seguir fortaleciendo el rol del gremio y sus desafíos futuros”.
Curiosamente, Hohmann, hija de Claudio, el exministro de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue protagonista de un caso de otra industria de la salud.
Hace más de 15 años, la nueva presidenta de las isapres interpuso una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que derivó en una investigación por colusión a las principales cadenas de farmacias del país que terminó en condenas y pagos de compensaciones y que recién en agosto de 2025 vio cerrarse su último capítulo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete