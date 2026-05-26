SQM dispara sus ganancias un 165% en el primer trimestre de 2026 impulsada por el boom del litio
La utilidad llegó a US$ 364,7 millones a abril de 2026 comparado con US$137,5 millones reportados para el mismo periodo del año pasado, mientras que el Ebitda ajustado se situó en US$ 837,0 millones.
Noticias destacadas
SQM cerró el primer trimestre de 2026 con resultados que superan ampliamente los del año anterior, consolidando una recuperación sustancial tras el ciclo bajista que afectó al mercado del litio en 2024.
La compañía reportó ingresos totales por US$ 1.760,1 millones entre enero y marzo, un alza de 69,8% respecto a los US$ 1.036,6 millones del mismo período de 2025.
La utilidad llegó a US$ 364,7 millones a abril de 2026 comparado con US$137,5 millones reportados para el mismo periodo del año pasado,un 165,2% más, mientras que el Ebitda ajustado se situó en US$ 837,0 millones, con un margen de 47,6%, frente al 34,7% de 2025, informó la empresa en su análisis razonado.
El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, declaró, que "entregamos sólidos resultados durante el primer trimestre del año. En litio, los volúmenes de venta alcanzaron aproximadamente 69 mil toneladas métricas de LCE en todas nuestras operaciones, ya que continuamos operando a plena capacidad para satisfacer la fuerte demanda de nuestros clientes".
Agregó que "según nuestras estimaciones actuales, la demanda global de litio podría superar 1,9 millones de toneladas métricas de LCE este año, mientras que las dinámicas del mercado siguen sugiriendo un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda. Como resultado, hemos revisado al alza nuestra proyección de volúmenes de venta para el año, aumentando nuestro crecimiento esperado de 10% a 15%.”
El CEO precisó que el periodo "marcó nuestro primer trimestre completo operando junto a Codelco a través de nuestra alianza Nova Andino Litio, y los resultados ponen de manifiesto la solidez de esta. Estamos operando a plena capacidad, generando sólidos resultados financieros, mientras continuamos ampliando nuestra capacidad de producción. Solo en el primer trimestre, Nova Andino Litio generó más de US$530 millones en aportes al Estado de Chile, incluyendo pagos a Corfo, gobiernos locales e impuestos.”
Continuó: “Actualmente estamos finalizando la documentación requerida para iniciar el proceso de permisos ambientales para el proyecto Salar Futuro. Esperamos ingresar el proyecto a la autoridad ambiental en los próximos meses y compartir más detalles con el mercado en el corto plazo. Este proyecto será desarrollado por Nova Andino, y estamos muy entusiasmados con su potencial para establecer un nuevo referente en la producción de litio.”
El litio, el gran motor
El negocio de litio y derivados fue el principal responsable del salto en los resultados. Los ingresos de este segmento totalizaron US$ 1.185,5 millones, un aumento de 136% interanual, y representaron el 75% del margen bruto consolidado de la compañía. Los volúmenes de venta crecieron un 26%.
Detrás de este desempeño está la recuperación de precios: el precio promedio realizado por Novandino Litio -la operación del Salar de Atacam- subió cerca de un 95% interanual, alcanzando aproximadamente US$ 17,8 por kilogramo. La compañía anticipa que los precios podrían ser aún más altos en el segundo trimestre.
La División Litio Internacional, que opera en Australia, también tuvo un trimestre destacado. Los volúmenes de espodumeno más que se duplicaron interanualmente, con ingresos de US$ 75,2 millones frente a los US$ 15,5 millones del primer trimestre de 2025. La mina y el concentrador Mt. Holland operan actualmente a plena capacidad, mientras continúa el proceso de ramp-up de la refinería de Kwinana, que se espera alcance su capacidad nominal a mediados de 2027.
Ante este escenario, SQM actualizó al alza su proyección de ventas de litio para 2026, estimando un crecimiento de alrededor de un 15% respecto al año anterior. La compañía ve con optimismo la demanda global, impulsada especialmente por el mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), y proyecta que la demanda mundial de litio podría alcanzar 1,9 millones de toneladas métricas de LCE en 2026.
Yodo y nutrición vegetal, sólidos
El segmento de yodo y derivados aportó ingresos por US$ 275,9 millones, un incremento de 8,2% respecto al año anterior, con volúmenes que crecieron un 7% y un precio promedio de US$ 72,3 por kilogramo. La compañía estima que la demanda global de yodo podría crecer alrededor de un 3% en 2026, llegando a cerca de 40.000 toneladas.
Nutrición Vegetal de Especialidad (NVE) también mostró un buen dinamismo, con ingresos de US$239,0 millones, un alza de 13% interanual. SQM elevó su proyección de crecimiento para este segmento a al menos 10% en 2026, en parte favorecida por la interrupción de exportaciones chinas de nitrato de potasio desde fines de marzo, lo que generó brechas de suministro en mercados internacionales que la compañía busca aprovechar.
Potasio, el lunar del trimestre
El único segmento que registró una caída fue el de potasio, cuyos ingresos bajaron un 19%, a US$ 34,4 millones, y los volúmenes cayeron más de un 30% interanual.
Según el análisis razonado, SQM está priorizando la extracción de salmueras con mayor contenido de litio en el Salar de Atacama, lo que reduce la producción de potasio como subproducto. La empresa anticipa que los volúmenes de este segmento podrían caer hasta un 50% en el año completo respecto a 2025.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
"La compañía está de vuelta": la estrategia que redefinió Farmacias Ahumada para recuperar terreno en la industria
Desde que un consorcio liderado por Guillermo Harding tomó el control, la cadena ha abierto más de 100 locales. Su gerente general señala a DF que van en línea con el plan a cinco años y cuenta acerca de sus planes de expansión, el modelo de farmacia que están buscando y la mirada que tienen respecto a la intensidad competitiva del sector.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete