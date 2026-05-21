Toesca toma el control de Primus tras luz verde sin condiciones de la FNE

La resolución concluyó que la transacción no genera riesgos relevantes para la competencia, pese a la integración vertical entre ambas compañías en el negocio de financiamiento a empresas de factoring.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó este miércoles en la noche en forma pura y simple la adquisición de control de Primus Capital por parte de Greenbridge SpA, vehículo de inversión ligado a Toesca, despejando el camino para una de las operaciones más relevantes del mercado financiero no bancario en lo que va del año.

La resolución concluyó que la transacción no genera riesgos relevantes para la competencia, pese a la integración vertical entre ambas compañías en el negocio de financiamiento a empresas de factoring.

Con la operación, Toesca -uno de los mayores administradores de activos alternativos del país- pasará a ejercer influencia decisiva sobre Primus Capital mediante una participación accionaria mayoritaria.

Primus Capital opera en Chile y Perú y está enfocada en servicios financieros especializados para pequeñas y medianas empresas, incluyendo factoring, confirming, leasing y leaseback.

La firma notificó de esta transacción, el 21 de enero de 2026, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), aclarando que las sociedades Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada, Inversiones Estrella del Norte Limitada e Inversiones Los Cactus S.A. participaban del acuerdo.

Apuesta por crédito alternativo

La decisión refleja el creciente interés de las gestoras de inversión por expandirse hacia el negocio de financiamiento privado y crédito alternativo, un segmento que ha ganado espacio frente a la banca tradicional en los últimos años.

Según detalló la FNE, Toesca participa en el financiamiento a compañías de factoring a través de inversiones en deuda privada y compra de facturas, mientras que Primus opera aguas abajo entregando financiamiento directo a empresas.

El organismo analizó potenciales riesgos verticales -como bloqueo de clientes o de acceso a financiamiento-, pero concluyó que la baja participación de mercado de las partes y la existencia de múltiples actores impiden que la operación reduzca sustancialmente la competencia.

La adquisición se produce en un contexto de consolidación del mercado financiero alternativo, marcado por mayores exigencias regulatorias, necesidad de escala y creciente demanda por financiamiento para pymes fuera de la banca.

En su análisis, la FNE definió como mercado relevante el financiamiento a empresas no bancarias de factoring a nivel nacional, además de segmentos específicos de factoring con y sin responsabilidad y confirming.

De esta forma, los accionistas de la sociedad pasarán a ser: Greenbridge SpA, dueña del 90% de las acciones, e Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Limitada, propietaria del 10% de las acciones. Así las cosas, el empresario Raimundo Valenzuela sale de la propiedad del factoring. Y, el actual vicepresidente de la firma, Eduardo Guerrero, se mantendrá con un 10% de las acciones.