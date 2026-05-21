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Toesca toma el control de Primus tras luz verde sin condiciones de la FNE

La resolución concluyó que la transacción no genera riesgos relevantes para la competencia, pese a la integración vertical entre ambas compañías en el negocio de financiamiento a empresas de factoring.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 22:33 hrs.

adquisiciones y fusiones Maria Gabriela Arteaga empresas acuerdos y desacuerdos entre empresas FNE
<p>Toesca toma el control de Primus tras luz verde sin condiciones de la FNE</p>

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