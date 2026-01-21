Joint venture de Toesca y TC Latin American Partners compra el 90% de Primus Capital
Es la segunda adquisición en un mes tras tomar el control de Frontal Trust AGF.
Noticias destacadas
Tras adquirir recientemente la AGF Frontal Trust, Toesca continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado local.
Este miércoles la firma informó, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de la compra de Primus Capital, operación con la que refuerza su presencia en el segmento de activos alternativos y deuda privada.
Las sociedades Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada, Inversiones Estrella del Norte Limitada e Inversiones Los Cactus acordaron la venta de la totalidad de sus acciones a la sociedad Greenbridge SpA, filial de Toesca Holding SpA. Por otra parte, “la sociedad Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Limitada solo participa en dicha venta con aquellas acciones que la llevan a conservar una participación del 10% de la sociedad”, informó el documento.
Así, una vez que se materialice y ejecuten los trámites, actos y contratos necesarios para la ejecución de la transacción, los accionistas de la sociedad pasarán a ser: Greenbridge SpA, dueña del 90% de las acciones e Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Limitada, dueña del 10% de las acciones.
De esta forma, el empresario Raimundo Valenzuela sale de la propiedad del factoring. Y, el actual vicepresidente de la firma, Eduardo Guerrero, se mantendrá con un 10% de las acciones.
El director de GreenBridge Capital y socio y director de Toesca, Maximiliano Vial sostuvo a través de un comunicado que “esta operación se enmarca en nuestro plan estratégico de desarrollar una plataforma regional de crédito privado y factoring, con presencia en Chile, Perú, Colombia y México, mercados donde vemos un alto dinamismo y oportunidades de crecimiento”.
En tanto, la compañía indicó que una vez concretada formalmente la adquisición de Primus Capital, la estrategia de GreenBridge Capital será mantener un portafolio diversificado de facturas de corto plazo de compañías con alta calidad crediticia, pertenecientes a distintos sectores de la economía.
La transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas y a la obtención de autorizaciones regulatorias pertinentes, por lo que no existe certeza respecto de su materialización definitiva ni su fecha de cierre.
Además, el documento afirmó que la administración, operaciones y cumplimiento de obligaciones de la sociedad continuarán desarrollándose con total normalidad y sin alteraciones.
