Astara Chile pierde ocho marcas de su portafolio: la última en irse es la china GAC

En torno a un 25% de sus ventas se ve afectada por el éxodo, ya que han dejado al grupo hispano BYD, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler.

El pasado 1 de enero fue un día negro para Astara Chile. Siete marcas de su portafolio emprendieron su propio camino y dejaban atrás a su representante en el país.

a partir del 1° de enero de 2026, la filial chilena de Stellantis asumirá de manera directa la representación, importación y distribución de sus marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Chile". Así lo dio a conocer Stellantis el pasado 7 de octubre, cuando la marca anunció que “

A estas escuderías se les sumó la china BYD, la cual en diciembre oficializó su salida del grupo español. Así, de 16 marcas automotrices pertenecientes al catálogo de Astara a inicios de 2025, el grupo se quedó con tan sólo con nueve para inicios de 2026. Pero eso no fue todo. la cual en diciembre oficializó su salida del grupo español. Así, de 16 marcas automotrices pertenecientes al catálogo de Astara a inicios de 2025, el grupo se quedó con tan sólo con nueve para inicios de 2026. Pero eso no fue todo.

Hace un par de semanas fuentes de la industria confirmaron a DF que una octava marca abandonaría el portafolio de Astara en Chile durante 2026, y que ahora se trataría de la china GAC.

Consultado por el tema, el director ejecutivo de Astara Latam, José Saval, explicó que -en este caso- “los señores de GAC no nos informan que se van de Astara, si no que nosotros les informamos que no queremos continuar con la marca”.

En ese sentido, aclaró que “estuvimos un tiempo representando la marca e invirtiendo en la misma y no obtuvimos el rendimiento ni la rentabilidad esperada (...) ya llevamos un tiempo conversando con ellos y les informamos que Astara dejaba de representar la marca”.

De acuerdo a Saval, esta es una conversación que lleva más de un año realizándose entre Astara y GAC. “Es un tema que viene conversando largo", sostuvo y explicó que “no hemos sido capaces ni de llegar a un acuerdo para que el negocio sea viable. Entonces, en ese sentido, con todas las precauciones y con todo el respeto por los contratos que hay firmados, se les informó".

Desde noviembre de 2020 que Astara Chile representaba a GAC en el país y -de acuerdo al director ejecutivo de Astara Latam- la marca representó en torno al 6% de las unidades que comercializó el año pasado la importadora.

En ese sentido, Saval manifestó que “desde el punto de vista operativo (la salida de GAC) no tiene mayor impacto (...) si enfocamos los recursos a hacer crecer las marcas que seguimos representando”.

Y agregó: “venimos de unos años en los que el mercado ha estado bastante deprimido (...) Entonces, en ese sentido creemos que el crecimiento del mercado que viene y las eficiencias que tenemos le van a generar nulo impacto. Tenemos proyectos que son públicos, que son mucho más impactantes y mucho más grandes que esto".

Cabe mencionar que -de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC)- durante 2025 la china logró comercializar 2.080 autos, mientras que en los dos primeros meses del año ha vendido 271 vehículos.

Con la salida de GAC, Astara Chile redujo su portafolio en la mitad: pasó de tener 16 marcas a representar solo ocho: Mitsubishi, Chery, JMC, KGM (antes conocido como Ssang-Yong), Maserati, Ferrari y Bentley.

Para Saval, “es un poco engañoso hablar de ocho marcas”, ya que -a su juicio- hay dos que se nombran “un poco maliciosamente”. Esto, dado que hace alrededor de tres años o cuatro que no se comercializan Dodge y Chrysler en Chile porque no exportan esas marcas.

Sin embargo, las ventas de Stellantis -entre las cuatro marcas- igual representaban un 15% del negocio de Astara en Chile durante 2025, mientras que un 4% era de BYD. Por lo que, si se suma, con el éxodo de las distintas marcas alrededor de un 25% de las ventas de Astara se verían afectadas.

Consultado por los efectos que puede tener esto en la filial chilena del grupo con capitales hispanos, Saval sostuvo que “hemos sido capaces de gestionar el cambio de las marcas actuales a las futuras. Y lo hemos hecho porque veníamos de haber eficientado las operaciones con tecnología y con personas cada vez más adaptadas a las necesidades del mercado. Y lo que tenemos ahora es la capacidad para recibir las nuevas marcas sin que haya ningún impacto para la organización”.

Además, en cuánto a las implicancias del negocio chileno en Astara Latam, el ejecutivo sostuvo que "la principal fortaleza que tiene Astara es la capacidad que tiene de diversificar geografías".

Agregó que "Astara está presente en 18 países, cinco de los cuales están en Latinoamérica y representamos 40 marcas. Se ha trabajado en los últimos años en fortalecer mucho la presencia nuestra en los distintos países de Latinoamérica. Antes Chile era el 85% de lo que era estar en Latinoamérica y hoy en día es el 40%".

Saval puntualizó que esto no ha implicado un declive de la filial chilena. “Chile sigue siendo el país más importante, no solo de Latinoamérica, si no que a nivel mundial para Astara” y explicó que “a nivel de volumen de unidades es el país más grande y va a seguir siéndolo. Representa en torno a un 20% del volumen de ventas de Astara".

El pasado 12 de febrero se confirmó lo que en el mercado ya se rumoreaba: la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició la investigación para la adquisición de activos de Nissan Chile por parte del grupo Astara.

Sin embargo, esta no sería la única marca que llegaría a manos de Astara en 2026. “Estamos en negociación. Evidentemente no se puede no se puede mencionar con quienes, pero estamos viendo nuevas marcas para Chile que próximamente puede que aparezcan”, sostuvo Saval.

Y explicó que “hay negociaciones con marcas que ya están ya en Chile y hay negociaciones con marcas que no están en Chile”.

Junto con esto, el ejecutivo afirmó que “también estamos viendo nuevas marcas para otros países donde estamos y próximamente también vamos a estar en países de Latinoamérica donde no estamos".

Con esto, Saval planteó que las inversiones de Astara chile vienen por ahí, dado que esperan volver a tener participaciones similares a las que tenían tradicionalmente en torno al 15% del mercado. “Con la marca que nos tienen que autorizar y alguna otra marca nueva y con el mercado en sus niveles deberíamos estar con esos volúmenes de venta", concluyó.