Las ventas de BYD registran en febrero su mayor caída desde la pandemia
El golpe al líder chino en vehículos eléctricos supone un cambio significativo tras años de crecimiento prácticamente ininterrumpido.
Las ventas de BYD cayeron en su mayor nivel en cinco años en febrero, ya que el giro del rival de Tesla hacia los mercados de exportación no logró compensar la desaceleración del crecimiento interno.
El mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo informó que sus ventas de febrero cayeron un 41% interanual, hasta las 190.190 unidades. Esta disminución se debió a una caída del 65% en las ventas nacionales y se produjo a pesar del aumento del 50% en las exportaciones.
Los datos de ventas de febrero, publicados por la compañía el domingo por la noche, marcaron el sexto mes consecutivo de caídas para BYD. Esta caída ha puesto de relieve la necesidad de que los fabricantes de automóviles chinos aumenten sus ventas en el extranjero, a medida que el crecimiento de los vehículos eléctricos se modera en el país tras años de rápida expansión.
Incluso teniendo en cuenta las vacaciones de una semana por el Año Nuevo Lunar (que se alternan entre enero y febrero cada año y que generalmente deprimen la producción y el consumo), las ventas combinadas de BYD durante los primeros dos meses del año cayeron un 36%, con descensos tanto en los vehículos del grupo que funcionan solo con batería como en los híbridos enchufables.
La cifra puede haberse visto agravada por unas vacaciones más largas este año.
El impacto en las ventas supone un cambio notable respecto a años de crecimiento prácticamente ininterrumpido. El grupo registró unas ventas anuales de 4,6 millones de vehículos el año pasado, diez veces más que las 427.000 unidades de 2020.
BYD ahora está bajo presión de sus rivales nacionales, entre ellos la empresa privada Geely y su socio Stellantis, Leapmotor, y ha sufrido la campaña de Beijing contra el trato injusto a los proveedores y los precios por debajo del costo.
En este contexto, el grupo está expandiendo agresivamente su red de distribución y producción en el extranjero, incluyendo fábricas en Uzbekistán, Tailandia, Brasil, Hungría y Turquía. Los analistas de HSBC prevén que las ventas en el extranjero aumentarán un 60% adicional en 2026 y un 25% en 2027, alcanzando los 2 millones de vehículos el próximo año.
Las acciones de BYD que cotizan en China continental subieron más del 8% el lunes tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el fin de semana, ya que los inversores apostaron a que el aumento de los precios del petróleo impulsaría la demanda de vehículos eléctricos. Antes del repunte, las acciones habían caído un 8,6% para 2026.
A corto plazo, se espera que BYD intente impulsar un cambio en el mercado nacional con el lanzamiento de nuevos modelos y tecnología de baterías este mes.
Mientras los fabricantes de automóviles chinos se enfrentan a la desaceleración del crecimiento de los vehículos eléctricos y al desplome de las ventas nacionales de vehículos de gasolina, los analistas pronostican una rápida expansión de las exportaciones chinas. Se espera que esto aumente la presión sobre las plantas de fabricación tradicionales en partes de Europa, el Sudeste Asiático y Latinoamérica.
Los ejecutivos automotrices estadounidenses están ahora nerviosos por la posibilidad de que Estados Unidos pronto pueda tener una competencia feroz con sus rivales chinos después de que el presidente Donald Trump dijera en enero que le "encantaría" que las compañías chinas fabricaran automóviles en Estados Unidos.
