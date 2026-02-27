OpenAI obtiene hasta US$ 110.000 millones en un acuerdo de financiación récord

La startup de US$ 730.000 millones de Sam Altman reabastece sus fondos para la batalla contra Anthropic y Google.

OpenAI ha cerrado una ronda de financiación de gran éxito que podría recaudar hasta US$ 110.000 millones y valora al fabricante de ChatGPT en US$ 730.000 millones, mientras la empresa emergente de inteligencia artificial intenta recuperar su liderazgo de sus rivales Anthropic y Google.

Nvidia, Amazon y SoftBank participaron en la recaudación de fondos. El acuerdo marca un paso adelante hacia una salida a bolsa a finales de este año, según personas con conocimiento de sus planes.

La ronda de financiación del viernes eclipsa el acuerdo de US$ 30.000 millones cerrado por Anthropic este año y la inversión de US$ 41.000 millones en OpenAI en 2025, la mayor inversión en startups de la historia en aquel momento. Esto demuestra aún más el interés de los inversores por financiar grupos de IA con pérdidas, a pesar de la creciente preocupación por una burbuja en el sector.

La gran mayoría de la nueva financiación de OpenAI provendrá de inversores estratégicos en lugar de empresas de capital de riesgo.

Nvidia y SoftBank han comprometido US$ 30.000 millones cada uno, a pagar en tres plazos. Amazon invertirá US$ 15.000 millones inicialmente y otros US$ 35.000 millones cuando OpenAI salga a bolsa o consiga desarrollar la IA mucho más potente denominada "inteligencia artificial general".

La inversión de Amazon forma parte de una alianza estratégica más amplia entre las empresas, anunciada el viernes, que contempla la inversión de OpenAI de US$100.000 millones en la capacidad de procesamiento y los chips del grupo tecnológico durante los próximos ocho años, además de un contrato vigente de US$ 38 000 millones. Ambas compañías también desarrollarán un modelo de IA personalizado para los productos de consumo de Amazon.

Microsoft, el mayor accionista individual de OpenAI, no participó en la ronda de financiación. OpenAI afirmó que su acuerdo con Amazon no afectó la "licencia exclusiva ni el acceso de Microsoft a la propiedad intelectual de los modelos y productos de OpenAI".

Se espera que otros US$ 10.000 millones aproximadamente en capital primario provengan de fondos soberanos de riqueza y empresas de inversión, y los compromisos se concretarán durante el próximo mes, según una persona con conocimiento del asunto.

El nuevo capital se suma a los aproximadamente US$ 40.000 millones que OpenAI tiene en su balance, lo que prepara a la empresa para un período de pérdidas continuas hasta 2030, cuando los ejecutivos pronostican un flujo de caja libre positivo por primera vez.

Gran parte del capital recaudado por OpenAI se reinvertirá en la gestión de centros de datos y la compra de chips y servicios en la nube de las grandes empresas tecnológicas que participan en la ronda.

La Fundación OpenAI, escindida de la empresa el año pasado, también venderá parte de su participación de US$ 180.000 millones en el negocio con fines de lucro en el mercado secundario si aumenta la demanda de los inversores, según la persona con conocimiento de los planes. Podría vender hasta US$ 10.000 millones en acciones para financiar actividades de contratación y concesión de subvenciones, según informaron.

La startup dirigida por Sam Altman fue valorada por última vez en US$ 500 mil millones como parte de una venta de acciones de empleados en octubre del año pasado.

OpenAI está compitiendo con Google y xAI para desarrollar herramientas de IA para consumidores y se ha centrado cada vez más en construir sistemas de IA para empresas también, un área en la que Anthropic ha establecido un liderazgo temprano.

El grupo espera generar la mitad de sus ingresos a partir de empresas a finales de este año, según un alto ejecutivo, frente al 40% actual.

Los ingresos de OpenAI fueron de aproximadamente US$ 13 mil millones el año pasado y se prevé que alcancen los US$ 30 mil millones este año antes de aumentar a más de US$ 60 mil millones en 2027, según una persona con conocimiento de las finanzas del grupo.

Ese pronóstico depende de asegurar la capacidad de procesamiento para entrenar y ejecutar sus modelos. En una oleada de acuerdos el año pasado, OpenAI se comprometió a adquirir aproximadamente US$ 1,4 billones en capacidad de procesamiento durante ocho años.

Esos planes se han visto recortados después de que se abandonara un acuerdo a largo plazo con Nvidia, que habría visto al fabricante de chips invertir US$ 100.000 millones en OpenAI, que a su vez habría comprado millones de procesadores de IA.

Los compromisos de compra de OpenAI hasta 2030 ahora suman alrededor de US$ 600 mil millones, según una persona con conocimiento directo del acuerdo.