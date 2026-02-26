Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Coquimbo
Coquimbo

Exconcejal de Vicuña bajo la lupa por compra de tres casas al contado pese a sueldo bruto de $ 1,6 millones

En menos de 12 meses adquirió tres inmuebles por más de $ 300 millones. El caso abre dudas sobre el origen de los fondos y ya está en la Fiscalía.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 26 de febrero de 2026 a las 19:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte viviendas Coquimbo La Serena fiscalía
<p>Exconcejal de Vicuña bajo la lupa por compra de tres casas al contado pese a sueldo bruto de $ 1,6 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Nestlé venderá helados Savory y refrigerados en Chile como parte de su plan de reestructuración global
2
Mercados

¿“Bala de plata” en la Suseso?: Entorno de Kast estaría evaluando nombrar a un nuevo superintendente
3
Economía y Política

Chile no se escapa: Banco Mundial destaca amplia brecha entre leyes igualdad de género y aplicación
4
Empresas

Sigdo Koppers sella acuerdo para adquirir puerto de Engie en Mejillones en US$ 58,9 millones
5
Mercados

CCU sufre una de las mayores caídas de este miércoles en la bolsa tras decepcionar al mercado con sus resultados del cuarto trimestre de 2025
6
Empresas

Utilidades de Arauco se desploman más de un 90% en 2025 y caen ventas en negocios de maderas y celulosa
7
Empresas

Exagregado comercial en China alerta que cable submarino a Hong Kong lo podría hacer Perú, "nuestro principal competidor en Asia"
8
Mercados

Dólar cierra con alza de casi $ 10 luego de que las crecientes dudas sobre la IA contagian a los mercados de divisas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete