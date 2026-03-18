Parafinazo: ENAP informa que el kerosene subirá $ 107,4 por litro desde mañana
La petrolera estatal indicó que los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, además de diésel y el GLP de uso vehicular, no tendrán variación.
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Un verdadero "parafinazo" justo en la mitad de marzo: ENAP informó en la tarde del miércoles de un fuerte aumento en el precio del kerosene a partir de mañana, que subirá $107,4 por litro.
En su informe semanal de precios, la petrolera estatal estimó también que los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, además de diésel y el GLP de uso vehicular, no tendrán variación considerando el precio de importación de productos, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).
Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado interno, pero tiene un papel de comercializador mayorista de los distintos derivados de los hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras, que atienden a los consumidores y fijan sus precios de venta.
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