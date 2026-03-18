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Parafinazo: ENAP informa que el kerosene subirá $ 107,4 por litro desde mañana

La petrolera estatal indicó que los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, además de diésel y el GLP de uso vehicular, no tendrán variación.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 18:00 hrs.

transporte inflación ENAP combustible IPC Rodrigo Martínez Bencinas
<p>Sólo la parafina tendrá el impresionante aumento de precios esta semana. Foto: Aton Chile</p>

Sólo la parafina tendrá el impresionante aumento de precios esta semana. Foto: Aton Chile

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