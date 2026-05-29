Turismo evidencia caída de visitantes argentinos, pero crecen llegadas desde Australia, China y EEUU
La subsecretaría del sector lanzó la primera edición de Pulso Turismo, informe que mide índices como el empleo en el sector y la llegada de extranjeros.
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Pulso Turismo es el nombre del reporte que la Subsecretaría de Turismo comenzó a elaborar como herramienta de monitoreo del sector para visibilizar su aporte económico al país.
En su primera edición, el informe midió cifras relativas al turismo receptivo y empleo. Estas últimas fueron elaboradas a partir de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas.
El estudio constató que durante el primer trimestre móvil del año (que contempla febrero-abril), las actividades características del turismo alcanzaron los 684,74 mil ocupados, cifra que evidenció un crecimiento del 0,9% con respecto al mismo periodo en 2025 y representa un 7,3% del empleo total de la economía en el país.
Respecto al tipo de empleo, la formalidad laboral en turismo alcanzó las 478 mil personas, cifra un 3,5% mayor a la registrada en 2025. La ocupación informal, en tanto, llegó a 206 mil personas, número 4,7% menor al mismo periodo del año pasado.
En cuanto al desglose del tipo de actividades registradas, el rubro de alojamiento y servicio de comidas concentró 437 mil ocupados; mientras que el transporte turístico alcanzó casi 94 mil personas; las actividades deportivas, recreativas y culturales 84 mil y otras actividades vinculadas al turismo 69 mil.
Menos visitantes argentinos
Según Pulso Turismo, entre febrero y abril pasado se registraron 2 millones de turistas extranjeros, número que representa una disminución del 19,5% con respecto al 2025.
La caída, explicaron desde la subsecretaría, se produce por la contracción del mercado argentino, que registró una baja de 38,4% de visitantes, es decir, de 557 mil visitantes.
Al excluir el país vecino del análisis, la subsecretaría afirmó que el turismo receptivo creció en un 6,8% entre enero y abril. Los mercados que registraron mayores alzas fueron Australia (69,9%), China (31,3%), Estados Unidos (12,8%), Canadá (10,8%), Perú (8,2%) y Colombia (8%).
También se observaron aumentos de visitantes de países como España, Inglaterra y Francia, con alzas entre 8% y 9%.
“Ese crecimiento confirma que Chile mantiene una posición competitiva como destino turístico internacional y que debemos seguir fortaleciendo nuestra promoción, conectividad y oferta de experiencias en mercados estratégicos”, señaló la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos.
El lanzamiento de este estudio, explicó el organismo, se enmarca en una estrategia de parte del gobierno de consolidar el turismo como una industria estratégica de cara al 2030. Entre las metas, detalló, está generar 100 mil nuevos empleos en el sector, aumentar en un punto porcentual su aporte al PIB y cuadruplicar la inversión turística respecto de 2025.
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