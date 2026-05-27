Micco, Contreras y Landerretche: se oficializan los candidatos y la fecha para elegir al nuevo decano de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
A mediados de la semana pasada se inscribieron las cartas, de cara a los comicios del próximo 10 de junio.
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Es oficial: tres economistas de trayectoria en el mundo académico y público se disputarán el codiciado asiento del decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, hoy ocupado por el expresidente del Banco Central, José De Gregorio.
El pasado miércoles 20 de mayo, se inscribieron oficialmente las candidaturas del exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco; del expresidente de Codelco, Oscar Landerretche; y del exdirector de la cuprera y exejecutivo del Banco Mundial, Dante Contreras. Todos son hace años profesores con distinta trayectoria en la FEN de la Casa de Bello.
La oficialización se da luego de que cada uno de los candidatos recibiera el apoyo de a lo menos diez académicos de la facultad.
Asimismo, se determinó la fecha de la elección: el próximo miércoles 10 de junio. El decanato dura cuatro años, con posibilidad de una reelección. De Gregorio ejerce la posición desde junio del 2018.
Los candidatos
Los tres profesores titulares se enfrentarán en las elecciones de junio y llegan a esta instancia con credenciales similares: todos tienen un doctorado en economía en una universidad extranjera de renombre -Micco en Harvard, Contreras en UCLA y Landerretche en el MIT- y una destacada carrera en la academia, además de haber contribuido a políticas públicas desde distintos cargos.
Se estima que hay 100 votos en disputa, divididos en votos enteros, medio voto, un cuarto y un octavo de voto, asignados según carga académica y grado docente; lo que supone la participación de casi 120 profesores.
Micco fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Bachelet y ha ostentado cargos en el Banco Central y el BID. Su área de investigación aborda la macroeconomía financiera y el mercado laboral.
Micco, comentan fuentes al interior de la FEN, es el candidato de continuidad y quizá el gran favorito para suceder a De Gregorio, de quien fue jefe de campaña en 2018. Los contactos con sus colegas los habría iniciado hace un año y ya tendría asegurado al menos un tercio de los votos. Sus pares le reconocen una sólida trayectoria en la academia, la investigación, y su contribución a las políticas públicas -como la creación de la CMF-, pero mencionan que aún está al debe en términos de gestión.
El rol público más reconocido de Landerretche es haber sido presidente del directorio de Codelco entre 2014 y 2018, pero también ha asumido roles directivos en la universidad, en el Magíster en Políticas Públicas y en la Escuela de Pregrado de la FEN. Sus áreas de investigación son macroeconomía, política monetaria, economía política, entre otras. También pasó por el Banco Central.
Landerretche suena como el más fuerte competidor de Micco y también tendría a su haber otro tercio de votos, aunque al exCodelco, cuentan las mismas fuentes, le pesa no haber realizado investigación y publicado papers al nivel de sus contrincantes. No restan mérito a su capacidad académica ni su figuración pública, pero voces en el Departamento de Economía sostienen que es fundamental un profesor que investigue y publique. En el sitio oficial de la FEN registra 8 papers versus 20 de Micco, o los 54 de Contreras.
Contreras fue director ejecutivo del Banco Mundial, vicepresidente de Codelco, oficial del PNUD y director del Departamento de Economía de la universidad. Sus áreas de investigación incluyen economía de la educación, pobreza, distribución del ingreso, políticas sociales y evaluación de impacto.
Contreras ya compitió en 2018 contra De Gregorio y perdió por cuatro votos. De los tres, es el que tendría menos posibilidades, toda vez que compite con quien fue su jefe de campaña en dicha ocasión, Óscar Landerretche, sumado a que, de momento, tendría la menor cantidad de votos asegurados. Los académicos lo destacan por su prolífica carrera en investigación y la academia, pero sin ser un mal candidato, la balanza se inclinaría por Micco.
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