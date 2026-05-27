Quiénes son los abogados que asesoran a Edenred y Pluxee en el nuevo juicio por colusión que abrió la Fiscalía

Mientras Edenred y sus ejecutivos se acogieron a delación compensada, la continuadora de la marca Sodexo enfrenta una multa de US$ 40 millones.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) golpeó la mesa y acusó a las empresas Edenred Chile y Pluxee Chile -anteriormente Sodexo- por presunta colusión en el mercado de servicios de vales de alimentación.

El caso viene gestándose hace meses y, por ende, las partes involucradas ya han comenzado a armar sus equipos legales para enfrentar el juicio.

No todos los acusados se encuentran en la misma situación, sino que hay varios que se acogieron a delación compensada -figura que permite a quienes confiesan su participación y colaboran con la investigación quedar exentos de multas y responsabilidades penales- para este caso.

De las dos empresas acusadas, Edenred se acogió a esta figura. La empresa ha trabajado en este proceso con el estudio Vial Larraín Femenías (VLF), con un equipo liderado por el socio de la firma Ignacio Larraín.

Asimismo, hay tres ejecutivos de esta firma que también se ampararon a la delación: quienes ocuparon el cargo de gerente general en Edenred, Philippe Blecon y Fernando Müller; y de gerente comercial, Francisco Aguirre.

Müller, junto con la compañía, también está trabajando con VLF, mientras que los otros dos tienen sus propios asesores jurídicos.

Blecon es asesorado por Salvador Vial, de Giroux Vial Abogados; mientras que Aguirre cuenta con la representación de los socios de Ugarte & Correa, José Joaquín Ugarte y Pablo Correa.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Por otro lado, Pluxee/Sodexo, compañía para la cual la Fiscalía solicitó una multa de casi US$ 40 millones, fichó al estudio jurídico FerradaNehme para su defensa. El equipo es liderado por la socia de esta firma, Nicole Nehme.

Vale decir que este estudio trabaja solo con la compañía y no con Santiago Machado, su exgerente general que también fue acusado como persona natural por la FNE, solicitando una multa de unos US$ 100 mil. Por ahora, se desconoce quién asesorará al ejecutivo y, para efectos del caso, quedó domiciliado en la provincia de Alicante, en España.