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Empresas Armas decide acogerse a procedimiento colectivo con Sernac para devolver pagos a clientes y detalla plan para reforzar posición financiera

El presidente ejecutivo, Felipe Armas, reconoció atrasos en devoluciones a clientes y aseguró que el grupo trabaja en una salida ordenada con el Sernac. Agregó que la empresa cuenta con proyectos que le aseguran flujo para cumplir con acreedores de su filial Constructora Armas, que está saliendo de un proceso de reorganización judicial.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 10:00 hrs.

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<p>Empresas Armas decide acogerse a procedimiento colectivo con Sernac para devolver pagos a clientes y detalla plan para reforzar posición financiera</p>

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