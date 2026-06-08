Empresas Armas decide acogerse a procedimiento colectivo con Sernac para devolver pagos a clientes y detalla plan para reforzar posición financiera

El presidente ejecutivo, Felipe Armas, reconoció atrasos en devoluciones a clientes y aseguró que el grupo trabaja en una salida ordenada con el Sernac. Agregó que la empresa cuenta con proyectos que le aseguran flujo para cumplir con acreedores de su filial Constructora Armas, que está saliendo de un proceso de reorganización judicial.

Empresas Armas, una de las principales fimas chilenas ligadas al sector inmobiliario, resolvió participar en el Procedimiento Voluntario Colectivo iniciado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), luego de que la entidad detectara incumplimientos en la devolución de dineros asociados a reservas y compraventas de proyectos en distintas regiones del país.

El proceso, abierto formalmente por Sernac a fines de mayo, busca obtener devoluciones, eventuales indemnizaciones y medidas de corrección para clientes afectados por retrasos en la restitución de fondos y falta de información veraz y oportuna. El caso involucra proyectos inmobiliarios desarrollados por la compañía en varias regiones, entre ellas Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

En entrevista con DF Regiones, el presidente ejecutivo de Empresas Armas S.A., Felipe Armas, reconoció la existencia de clientes que han esperado respuestas por devoluciones pendientes, pero sostuvo que la compañía entrará al procedimiento con una propuesta ordenada y sustentada en los flujos que espera recuperar desde sus proyectos terminados y en proceso de escrituración.

“En relación al procedimiento voluntario colectivo que ha iniciado Sernac, nosotros realmente valoramos esa instancia como una oportunidad para contribuir a una solución ordenada, transparente y equitativa para los clientes involucrados. Por eso nosotros hemos decidido participar voluntariamente y colaborar activamente con el objetivo de revisar los casos, entregar información y avanzar en alternativas que permitan dar certeza dentro del marco responsable y sostenible que podemos ofrecer como empresa”, dijo.

Según explicó, la firma notificó al Sernac su disposición a participar y pidió algunos días adicionales para levantar el diagnóstico completo de los casos, antes de comprometer una cifra o calendario específico. “Nosotros de aquí al próximo miércoles también vamos a volver a hablar con ellos, ya con el diagnóstico levantado”, señaló.

Felipe Armas, presidente ejecutivo de Empresas Armas S.A.

Devoluciones y planes de pago

Armas explicó que parte de los reclamos corresponde a compradores que desistieron de operaciones y que aún esperan la devolución de los montos entregados. Según dijo, la compañía ya ha llegado a acuerdos con algunos clientes mediante planes de pago y espera que el procedimiento con el Sernac permita ordenar el proceso para todos los casos.

“Sabemos que existen clientes que han esperado una respuesta. Entonces ahí va un mea culpa. Nosotros entendemos la preocupación de estos clientes y que ha habido demora en algunos casos de poder devolverle su plata de compras que ellos hicieron y que luego desistieron”, sostuvo.

El ejecutivo agregó que los desistimientos se han elevado en el último año, en medio de un mercado inmobiliario más débil, con compradores más cautelosos y mayores restricciones para acceder a financiamiento.

“Sabemos que existen clientes que han esperado una respuesta y entendemos la preocupación que esto genera, pero por lo mismo hemos reforzado el seguimiento de estos casos y estamos trabajando con una mirada integral que permita compatibilizar las distintas obligaciones de la compañía y avanzar en soluciones reales, responsables y cumplibles”, añadió.

Consultado por un eventual calendario de pago o compensación, Armas evitó comprometer plazos antes de cerrar el diagnóstico con Sernac, aunque afirmó que la empresa buscará devolver los montos comprometidos.

“El calendario va a depender de los flujos y nosotros tenemos nuestras proyecciones. Y vamos a decirle conservadoramente al Sernac estos son los flujos que nosotros vemos y que podemos cumplir para hacer los pagos. En cuanto a compensación, yo lo que tengo claridad es que quiero devolverle a cada cliente el dinero que puso y si es que se arrepintió de la compra y eso se lo tenemos que devolver ajustado por la UF que comprometió. Y más allá de eso, es algo que tendremos que conversar o negociar. La solución que convengamos con Sernac”, indicó.

Reordenamiento financiero

El proceso con Sernac ocurre mientras Empresas Armas avanza en una etapa de ordenamiento financiero, luego de años que el propio ejecutivo calificó como especialmente complejos para la industria inmobiliaria y de la construcción.

Felipe Armas asumió el liderazgo de la empresa a comienzos de 2024, en medio de una situación financiera ajustada. “A los pocos meses tuve que liderar el proceso de reorganización judicial de una de las sociedades, Constructora Armas, donde logramos acuerdos importantes para ir subsanando eso, que ya ha ido avanzando, y ha ido pagando muchas de sus obligaciones”, señaló.

El ejecutivo no detalló el monto total de la deuda, pero sostuvo que la compañía ya pagó a los acreedores de menor cuantía, que representaban cerca de dos tercios del total, mientras que los de mayor cuantía comenzarán a recibir pagos semestrales desde diciembre de este año.

“Esta fue una solución lograda a través de demostrarle a las partes la situación de la empresa. Que necesitábamos terminar nuestro proyecto y recuperar los fondos de las ventas para poder así también realizar los pagos. Y hoy estamos avanzando completamente en ese proceso”, dijo.

Armas agregó que los proyectos asociados a esta etapa ya están terminados, con recepción municipal, en proceso de entrega a clientes y con niveles relevantes de venta. Según explicó, la escrituración y recaudación de esas ventas permitirá cubrir progresivamente obligaciones financieras, proveedores, acreedores y clientes con devoluciones pendientes.

Stock en el norte

De acuerdo con una minuta entregada por la compañía, Empresas Armas S.A. mantiene siete proyectos en el norte del país, que suman 1.976 departamentos. Todos registran altos niveles de venta, entre 82% y 100%, según la información de la empresa.

En Antofagasta, la compañía cuenta con los proyectos Farellón Norte 1 y Farellón Norte 2, ambos con 280 departamentos. El primero presenta 93% de venta y el segundo 95%. En Copiapó, el proyecto Copa Dorada considera 254 departamentos y registra 82% de venta. En Alto Hospicio, Gran Vista contempla 298 departamentos, con 87% de venta. En Arica, la firma tiene tres etapas del proyecto Puerta Norte. Puerta Norte I considera 288 departamentos y aparece con 100% de venta. Puerta Norte II, también con 288 unidades, alcanza 98% de venta, mientras que Puerta Norte III suma otros 288 departamentos y registra 86% de venta.

El presidente ejecutivo de la firma explicó que, pese a que algunas unidades siguen disponibles, una parte relevante del flujo esperado no proviene solo de nuevas ventas, sino también de unidades ya vendidas que están en proceso de promesa, escrituración, entrega y recaudación. “Cuando uno dice tengo cinco unidades por vender, no significa tengo cinco unidades que me dan retornos para pago, porque nosotros aquí tenemos cientos de unidades vendidas que están en proceso de promesa, escritura, entrega y recaudación. Entonces nos están llegando ingresos por muchas más unidades de las que nos quedan para la venta”, afirmó.

El golpe del mercado inmobiliario

Para Armas, la situación de la compañía no puede entenderse fuera del ciclo que ha enfrentado el sector desde 2020. Según dijo, el alza en costos de construcción, mayores costos financieros, restricciones de crédito, menor dinamismo de ventas, cambios en la demanda y acumulación de stock inmobiliario impactaron los flujos proyectados por la empresa.

“Como empresa, nuestro objetivo siempre ha sido cumplir responsablemente con todas las obligaciones asumidas tanto con nuestros clientes, acreedores, proveedores y demás grupos de interés. Ahora, al igual que en gran parte de la industria inmobiliaria y también de la construcción, nuestra empresa enfrentó años especialmente complejos, producto del escenario económico que fue extremadamente desafiante”, afirmó.

El ejecutivo apuntó a que la incertidumbre sigue siendo uno de los principales factores que golpean al rubro, tanto para compradores como para desarrolladores. "El no saber si las condiciones del juego van a cambiar, si es que van a cambiar en cuanto a temas tributarios, en cuanto a los subsidios para la gente que hace proyectos con el Estado, poder contar con los pagos a ver si te van a pagar al día o vas a tener que ir a hacer un confirming con BancoEstado o si es que los presupuestos el día de mañana se han recortado”, dijo.

También mencionó como factores relevantes las tasas hipotecarias, las restricciones de acceso al crédito y el futuro de incentivos o subsidios vinculados a la vivienda.

“Hoy, por ejemplo, existe el subsidio a la tasa para vivienda para UF 4 mil, que es un segmento donde nosotros participamos de forma importante como empresa, que es una medida que claramente ayudaba a reactivar el mercado”, sostuvo.

Armas también apuntó a que el comprador sigue más cauteloso y que las discusiones aún abiertas, como eventuales cambios tributarios o medidas vinculadas al IVA, pueden estar postergando decisiones de compra. “Por ejemplo, esta conversación del IVA, si es que se lleva a cabo, va a poder impulsar las ventas y va a ser quizás más atractivo para el comprador y para el desarrollador hacer proyectos inmobiliarios. Pero mientras no se sepa qué va a pasar, hay mucha gente que está quizás postergando su decisión de compra”, señaló.

Lo que viene

Aunque el foco inmediato sigue puesto en cerrar proyectos, recaudar ventas y cumplir con obligaciones, Empresas Armas asegura que ya comenzó a mirar una nueva etapa de desarrollo.

“Nosotros durante muchos años de esta crisis estábamos muy enfocados en resolver lo que ya teníamos. Teníamos muchos proyectos en desarrollo que en algún momento teníamos la duda de poder terminarlos si no contábamos con el apoyo que logramos y teníamos varios terrenos y proyectos en carpeta que estaban en duda poder desarrollarlos, entonces teníamos bastante en carpeta en nuestro plato que resolver antes de poder mirar nuevos desarrollos”, dijo.

El ejecutivo señaló que la firma sigue presente en viviendas tradicionales y subsidiadas, y que actualmente construye un proyecto DS49 en Arica. Además, afirmó que la empresa planea iniciar al menos un nuevo desarrollo durante lo que resta del año, junto con evaluar y postular nuevas iniciativas.

“Lo principal hoy ha sido terminar los proyectos. Después de eso, la recuperación de la caja, el pago de las deudas y luego el desarrollo de nuevos proyectos para darle continuidad a la empresa”, afirmó.