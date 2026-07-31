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Designación de árbitros por acuerdo de las partes aumenta en causas del CAM Santiago

Durante el primer semestre, esta modalidad alcanzó al 34,4% de los arbitrajes nacionales, frente a cerca de 20% al cierre de 2025. El sector inmobiliario concentró la mayor proporción de controversias.

Por: Entre Códigos

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Designación de árbitros por acuerdo de las partes aumenta en causas del CAM Santiago</p>

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