Designación de árbitros por acuerdo de las partes aumenta en causas del CAM Santiago
Durante el primer semestre, esta modalidad alcanzó al 34,4% de los arbitrajes nacionales, frente a cerca de 20% al cierre de 2025. El sector inmobiliario concentró la mayor proporción de controversias.
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La designación de tribunales arbitrales de común acuerdo entre las partes aumentó durante el primer semestre de 2026, según el último balance del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago).
Entre enero y junio, esta modalidad se utilizó en 64 de las 186 causas nacionales ingresadas, equivalentes al 34,4% del total, frente a un 20% registrado al cierre de 2025. Las restantes 122 designaciones, correspondientes al 65,6%, fueron resueltas por el Consejo del organismo.
El acuerdo entre las partes fue más frecuente en la nómina general de árbitros, donde alcanzó al 40% de las designaciones. En el caso de los árbitros jóvenes, agrupados en la nómina AJ CAM Santiago, llegó al 17,4%.
El presidente del Consejo del CAM Santiago, Ricardo Riesco, atribuyó el avance a la decisión adoptada en enero de publicar las nóminas de árbitros y mediadores, con el propósito de entregar “más y mejor información” y facilitar los consensos.
Desde su creación, el centro ha recibido 7.796 solicitudes: 6.920 arbitrajes y 876 mediaciones. Durante el semestre, el 66,7% de las mediaciones ingresadas concluyó con acuerdo, mientras que el 68,8% de las solicitudes de arbitraje de emergencia fue acogido.
El reporte también indicó que el 75,4% de los recursos fallados por tribunales ordinarios contra resoluciones arbitrales fue rechazado. En los recursos de queja, la proporción llegó al 83,3%.
Por sectores, las controversias inmobiliarias encabezaron los arbitrajes nacionales, con un 27,9%, seguidas por construcción e infraestructura, con un 17,7%, y sociedades comerciales, con un 11,8%. En arbitraje internacional se presentaron cinco solicitudes, principalmente asociadas a contratos de construcción, con cuantías de hasta US$ 10,5 millones.
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