Designación de árbitros por acuerdo de las partes aumenta en causas del CAM Santiago

Durante el primer semestre, esta modalidad alcanzó al 34,4% de los arbitrajes nacionales, frente a cerca de 20% al cierre de 2025. El sector inmobiliario concentró la mayor proporción de controversias.

La designación de tribunales arbitrales de común acuerdo entre las partes aumentó durante el primer semestre de 2026, según el último balance del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago).

Entre enero y junio, esta modalidad se utilizó en 64 de las 186 causas nacionales ingresadas, equivalentes al 34,4% del total, frente a un 20% registrado al cierre de 2025. Las restantes 122 designaciones, correspondientes al 65,6%, fueron resueltas por el Consejo del organismo.

El acuerdo entre las partes fue más frecuente en la nómina general de árbitros, donde alcanzó al 40% de las designaciones. En el caso de los árbitros jóvenes, agrupados en la nómina AJ CAM Santiago, llegó al 17,4%.

El presidente del Consejo del CAM Santiago, Ricardo Riesco, atribuyó el avance a la decisión adoptada en enero de publicar las nóminas de árbitros y mediadores, con el propósito de entregar “más y mejor información” y facilitar los consensos.

Desde su creación, el centro ha recibido 7.796 solicitudes: 6.920 arbitrajes y 876 mediaciones. Durante el semestre, el 66,7% de las mediaciones ingresadas concluyó con acuerdo, mientras que el 68,8% de las solicitudes de arbitraje de emergencia fue acogido.

El reporte también indicó que el 75,4% de los recursos fallados por tribunales ordinarios contra resoluciones arbitrales fue rechazado. En los recursos de queja, la proporción llegó al 83,3%.

Por sectores, las controversias inmobiliarias encabezaron los arbitrajes nacionales, con un 27,9%, seguidas por construcción e infraestructura, con un 17,7%, y sociedades comerciales, con un 11,8%. En arbitraje internacional se presentaron cinco solicitudes, principalmente asociadas a contratos de construcción, con cuantías de hasta US$ 10,5 millones.