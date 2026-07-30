NotCo despide a parte de los equipos científico y culinario para priorizar el licenciamiento de su IA

Este miércoles, 16 personas fueron desvinculadas en Chile y EEUU. El ajuste se enmarca en los cambios en el modelo operativo de la startup para alcanzar la rentabilidad.

NotCo, la foodtech chilena fundada por Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora, desvinculó esta semana a 16 personas en Chile y Estados Unidos, según confirmaron a DF fuentes con conocimiento de la situación.

De las posiciones eliminadas, seis corresponden al área de investigación y desarrollo (I+D); cinco al equipo culinario que operaba dentro de la división de inteligencia artificial (IA); cuatro a marketing; y una a otras áreas de IA en EEUU.

La mayoría de estas personas ocupaba posiciones de liderazgo intermedio -managers, senior managers y directores- y llevaban más de seis años en la compañía. Formaban parte de un equipo que trabajaba transversalmente para ambas unidades de negocio: alimentos e inteligencia artificial. El área de ingeniería de software no fue afectada.

Consultada por DF, la compañía confirmó que hubo desvinculaciones, pero no entregó detalles, aunque señaló que su unidad de IA -NotCo AI- está “en plena etapa de crecimiento”, trabajando con firmas como Barry Callebaut, Ferrero y Magnum Ice Cream Company, entre otras, con fases avanzadas de despliegue de su tecnología.

“Todos los cambios que estamos impulsando están 100% dedicados a acelerar la velocidad de ejecución y escalar el impacto”, indicaron por escrito.

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Según relataron fuentes cercanas al proceso, los despidos se produjeron durante todo el miércoles de esta semana, cuando los desvinculados fueron notificados por el equipo de recursos humanos sin previo aviso, salvo algunas excepciones de cargos de mayor confianza.

NotCo fue fundada en 2015 y desarrolló Giuseppe, una plataforma de IA que formula productos de origen vegetal que replican el sabor y la textura de alimentos tradicionales, como la carne. A lo largo de su historia, con US$ 450 millones levantados en capital de riesgo y una valorización que llegó a US$ 1.500 millones, la compañía se expandió a siete mercados con productos como Not Mayo, Not Milk y Not Burger, y se consolidó como una de las startups más visibles de la región a principios de la década. Según estimaciones de la plataforma de datos PitchBook, habría cerrado 2025 con ingresos cercanos a los US$ 70 millones.

Hace poco menos de tres años, Muchnick, CEO de NotCo, propuso al directorio dividir la empresa en dos: NotCo Foods, dedicada al consumo masivo, y NotCo AI, enfocada en licenciar la tecnología -Giuseppe- a corporaciones como plataforma de IA. El catalizador fue la sociedad con Kraft Heinz, firmada en 2022, para producir versiones vegetales de marcas como Philadelphia y Oscar Mayer.

Según relató el propio Muchnick en una entrevista en abril a DF MAS, a partir de ese acuerdo comenzaron a llegar solicitudes de corporaciones como Ferrero, Mondelez, Coca-Cola, Danone y Unilever para proyectos de reducción de azúcar, reemplazo de ingredientes y formulación de nuevos productos. En esa misma instancia, el fundador reveló que NotCo había ganado un contrato de US$ 30 millones por 18 meses con una compañía global de consumo masivo, en una licitación en la que compitió con Palantir, Microsoft, OpenAI y Anthropic.

También presentó Giuseppe World, una herramienta de simulación sintética de consumidores que permite predecir el comportamiento del mercado de un producto antes de lanzarlo.

Menos científicos

El punto más significativo de esta reestructuración es el recorte del equipo científico. Si bien queda un grupo de I+D enfocado en el desarrollo de producto y el entrenamiento tecnológico, las fuentes señalaron que ya no existe una dirección orientada a la generación de nuevo conocimiento. Los proyectos de investigación que la compañía había anunciado públicamente habrían dejado de ser prioritarios y no contarían con más financiamiento.

Desde NotCo explicaron que los cambios responden a la necesidad de “leer las señales del mercado: la evolución de los modelos de negocio, las necesidades de nuestros clientes globales y las nuevas tecnologías”. La compañía agregó que busca “evolucionar en simultáneo la estructura, los productos, la tecnología y el modelo operativo” para “consolidar a NotCo AI como el líder indiscutido de AI aplicada a consumo masivo, a nivel mundial”.

Esta declaración coincide con el relato de un cercano, quien señaló que la startup quiere “convertirse en una empresa 100% tecnológica” y que esto “no significa que se va a desprender del negocio de alimentos, pero buscarán la rentabilidad basados en esos activos”.

Otros ajustes

La reestructuración es un giro relevante para una empresa que construyó su propuesta de valor en torno a Giuseppe y que ha destacado sus líneas de investigación y patentes como diferenciadores competitivos.

La medida se suma a una secuencia de ajustes ejecutados en los últimos dos años. A inicios de 2025, NotCo cerró su oficina en Nueva York y traspasó la comercialización de sus productos en EEUU y Canadá a Kraft Heinz. En esa etapa, Muchnick reconoció a Bloomberg que la startup había despedido a cerca del 11% de su plantilla y retrasado su meta de rentabilidad de 2024 a 2027.

En junio de este año, la compañía vendió sus operaciones en Argentina y Uruguay a Molinos Río de la Plata, controlada por la familia Pérez Companc. Muchnick describió entonces el acuerdo como “una enorme validación del camino que NotCo viene construyendo”.

En la entrevista con DF MAS, el cofundador aseguró tener 80 proyectos con 30 de las compañías más grandes del mundo, con un margen bruto de 80% en el negocio de IA.