Los despidos en tecnológicas y startups superan a todos los registrados en 2025 en el mundo
Según la plataforma Layoffs, el 78% de las desvinculaciones estarían explicadas por razones vinculadas a la inteligencia artificial. Alrededor del 35% corresponde a empresas emergentes.
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Vuelve el fantasma de 2023 al mundo tecnológico.
Luego de dos años de relativa calma en el mercado laboral, en los primeros meses de 2026 se registró un explosivo aumento de despidos en grandes tecnológicas y startups en el mundo, que en solo siete meses ya superó en número al total registrado el año pasado.
Según la plataforma Layoffs -que hace un seguimiento de las desvinculaciones en esta industria-, se ha despedido a 124.380 personas entre enero y fines en julio de 247 empresas en el mundo. Alrededor del 35% son startups y el resto se reparte entre grandes tecnológicas o empresas que fueron adquiridas o salieron a bolsa.
Lo anterior contrasta con los 122.606 despedidos en 278 compañías en 2025.
Mayo fue el mes en que más desvinculaciones se registraron, con 29 mil en 50 empresas, seguido por junio (26.460) y enero (25.183).
En el desglose de la plataforma, el 78% de los despidos estaría explicado por razones vinculadas a la inteligencia artificial.
Respecto de la cantidad de desvinculaciones, la lista está encabezada por grandes estadounidenses, como Oracle con 21 mil despidos equivalentes al 13% de su plantilla. Luego viene Amazon, que en enero desvinculó a 16 mil personas. Les sigue Dell, que con 11 mil personas -10% del total- en mayo, y Meta, que en cuatro tandas despidió a unos 10 mil trabajadores.
No obstante, en el registro de la plataforma se muestran despidos de empresas de unos 30 países, como Estados Unidos, Israel, India, Nigeria, y en Latinoamérica, Brasil.
Según los datos recopilados por Layoffs, hay 17 compañías que despidieron a la totalidad de sus empleados y, por lo tanto, dejaron de operar.
Lo que hay detrás
Para el managing director and partner de Boston Consulting Group (BCG), Julián Herman, esta situación se explica por un momento bisagra.
“No es solo una ola de optimización de costos, aunque eso también está. Es una reorganización profunda de cómo las empresas capturan valor con la IA”, dijo a DF.
Explicó que algunas compañías aceleran su operación con menos personal haciendo más tareas, mientras otras apuestan a crecer rápido con equipos rediseñados.
“Y lo que resulta de todo esto son roles que cambian más de lo que desaparecen”, afirmó.
El ejecutivo comentó que en un análisis reciente de BCG se descubrió que entre el 50% y el 55% de los empleos en Estados Unidos van a ser reformulados y transformados por la IA. Y solo entre el 10% y el 15% están en riesgo real de desaparecer en los próximos cinco años.
“Eso cambia completamente el encuadre de la conversación”, dijo.
Pese al actual escenario, Herman subrayó que la IA también crea nuevos empleos, con perfiles que antes no existían, como ingenieros de integración, es decir, especialistas que sepan traducir las capacidades de esta tecnología al negocio real.
“Esos roles hoy tienen más demanda que oferta y nacen directamente del proceso de adopción. Entonces no estamos en una destrucción masiva de empleo, sino ante el inicio de una reformulación masiva del trabajo”, planteó.
Perfiles que suben y bajan
Desde la plataforma de reclutamiento para cargos tecnológicos, Get on Board, explicaron a DF que los perfiles cuya demanda ha subido este año son aquellos que ayudan a darle sentido o a gobernar la IA, como quienes construyen y orquestan los agentes de IA; los perfiles de producto; los roles que velan por la calidad; y cargos que usan la IA para sacar mejores conclusiones.
Por otro lado, caen los roles que hoy son amplificados por la IA, por ejemplo, un ejecutivo que, debido a esta tecnología y sus herramientas, puede hacer el trabajo que antes requería de cinco personas.
“Tenemos mucha visibilidad sobre las startups, lo que nos permite ver antes lo que luego adoptan las grandes empresas. Basados en eso, podemos anticipar que en los próximos meses estas compañías comenzarán a adoptar la IA de forma más nativa y ya no como un periférico”, dijo el CEO de Get on Board, Sergio Nouvel.
Agregó que las grandes firmas entrarán en una “fase de aceptación” de que la IA transformará completamente sus flujos de trabajo y que va más allá de un simple copiloto.
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