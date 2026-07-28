Australis Partners pone a la venta el laboratorio clínico chileno Galénica, uno de los líderes en toma de muestras biológicas in vitro

El fondo de capital privado de los exCitigroup Enrique Bascur y Cristián Celis ingresó en la propiedad de Galénica en diciembre de 2020 con un 80% de las acciones, y desde entonces la compañía duplicó sus ingresos y entró al mercado peruano, Ahora mandató a BTG para llevar adelante la venta.

Los fondos de inversión continúan siendo el catalizador de los movimientos de adquisiciones y fusiones en Chile.

Desde hace un mes, el fondo de capital privado Australis Partners colgó el cartel de “Se Vende” a su único activo remanente en suelo local: el 100% del laboratorio clínico chileno Galénica, que controla desde el año 2020.

La gestora, ligada a los chilenos y exCitigroup Enrique Bascur y Cristián Celis, mandató al equipo local de banca de inversión de BTG Pactual para llevar adelante la transacción.

El prospecto con los detalles de la operación preparada por los accionistas y los vendedores ya llegó hasta los escritorios de los grandes bancos de inversión y posibles compradores, donde se asoman interesados estratégicos, como empresas de la industria de la salud, y otros fondos de capital privados.

Con una estructura competitiva tradicional de dos fases, se espera que las ofertas no vinculantes del proceso lleguen en agosto. En tanto, el plazo para recibir las ofertas vinculantes se proyecta para diciembre.

Australis, que opera en México y Sudamérica, ya se desprendió del que fue uno de sus principales activos chilenos. En 2017, adquirió a la familia Diéguez la compañía de gestión ambiental y servicios sanitarios Disal, que vendió cuatro años después al holding brasileño Ambipar.

La firma mantiene actualmente en cartera dos compañías mexicanas -la comercializadora de implementos quirúrgicos Vitalmex y la corredora de seguros Sekura- y la gestora de activos Alianza en Colombia.

Project Glass

Fundada en 1985, Galénica es presentada como un actor líder en el mercado chileno de diagnóstico in vitro (IVD, por su sigla en inglés), es decir, de muestras clínicas biológicas como tomas de sangre.

“(Galénica) es un proveedor líder de equipos para pruebas diagnósticas, reactivos de reposición recurrente, consumibles y servicios relacionados para laboratorios clínicos, utilizados por laboratorios y prestadores de salud para analizar muestras biológicas”, escribió el banco asesor en un teaser enviado a los inversionistas, fechado en junio de este año.

De acuerdo con el documento, la compañía “respalda procesos críticos de diagnóstico para hospitales, clínicas y otros prestadores de salud, con una posición consolidada en Chile y una presencia creciente en Perú”, mediante “relaciones contractuales establecidas, generalmente estructuradas en contratos de entre 24 y 60 meses”.

En detalle, la empresa anotó $ 33,6 mil millones en ventas en 2025, con un Ebitda de $ 8,6 mil millones. El proceso de venta, en tanto, fue bautizado al interior de BTG como “Project Glass”.

Australis ingresó en la propiedad de Galénica en diciembre de 2020 con un 80% de las acciones, y desde entonces la compañía duplicó sus ingresos y entró al mercado peruano, un año después de ser adquirida. Actualmente, la firma posee el 98,48% de la empresa, mientras que un grupo de ejecutivos mantiene el 1,52% restante.

Negocio en área clave del sistema de salud

El documento enviado a inversionistas precisó que la empresa adquiere los equipos de diagnóstico para luego celebrar un contrato de comodato con sus clientes, a quienes les entrega los dispositivos con el compromiso de “adquirir los reactivos y consumibles necesarios para operar el equipo” o “pagar por cada prueba realizada”.

Lo anterior, a través de ocho unidades de negocio, como su laboratorio clínico de pruebas diagnósticas rutinarias y de alto volumen, un banco de sangre, pruebas de biología molecular, softwares para laboratorios, y pruebas y diagnóstico de muestras para clientes empresa, entre otros.

Su laboratorio clínico, el banco de sangre y las pruebas de biología molecular, en tanto, representan el 64% de sus ingresos.

Específicamente en Chile, Australis y BTG destacaron que Galénica “desempeña un rol clave dentro del sistema nacional de salud”.

En detalle, los vendedores apuntaron que la compañía “cubre el 70% de las bolsas de sangre del sistema público chileno”, “apoya el Programa Nacional de Histocompatibilidad del Instituto de Salud Pública mediante citómetros de flujo utilizados para realizar pruebas de allo-crossmatch”, “da soporte al 80% del Plan Nacional de VIH mediante el monitoreo de poblaciones de linfocitos”, y que “provee a la red del Plan Nacional de Fibrosis Quística la prueba de sudor considerada el estándar de referencia”.

En cuanto a crecimiento del negocio, el teaser apuntó a tres líneas de crecimiento: el mercado de laboratorios clínicos peruano; potenciar su línea de softwares especializados de Sistemas de Información para Laboratorios (LIS), y su laboratorio de pruebas y diagnóstico de procesamiento de muestras para terceros.

En esta última línea de negocios, la compañía obtuvo su primer contrato durante el cuarto trimestre de 2025, ingresando “a un segmento de mayores márgenes” y fortaleciendo “la integración vertical a lo largo de la cadena de valor del diagnóstico”, destacó el documento.