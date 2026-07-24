Wall Street abre con leves movimientos mixtos ante retroceso del petróleo que lo aleja de los US$ 100 el barril

Las bolsas del mundo buscaban los números azules en la apertura tras una semana marcada por retrocesos ante un aumento de las tensiones en Medio Oriente y en medio de un retroceso de petróleo que vuelve a niveles por debajo de los US$ 100 el barril.

En Wall Street, los principales índices abrían con leves movimientos mixtos: el Nasdaq caía 0,52%, el S&P 500 operaba plano y el Dow Jones subía 0,2%. La Bolsa de Nueva York se encamina a cerrar una semana de retrocesos ante el deterioro del conflicto entre EEUU e Irán, que amenaza con un nuevo frente inflacionario.

Axios reportó que el presidente estadounidense evalúa un “ataque masivo” contra Irán, para forzarlo a retomar las negociaciones. Pero hay informaciones de que el régimen iraní se prepara para expandir el conflicto geográficamente mediante el envío de misiles a las milicias hutíes en Yemen. El cierre del Mar Rojo a las exportaciones sauditas de derivados de petróleo agravaría aún más las presiones inflacionarias.

En Chile, el IPSA coquetea con volver a los 11.000 puntos. El principal índice de la bolsa local subía 0,36% en la apertura, hasta los 10.952,20 puntos, impulsado por las alzas de acciones de alta ponderación del selectivo como Copec (1,45%), Falabella (1,25%) y Latam Airlines (0,98%).

Europa, por su parte, también operaba al alza. El regional Stoxx 600 subía 0,59%, el alemán DAX avanzaba 0,84%, el británico FTSE 100 crecía 0,67% y el francés CAC ganaba 0,5%.

En la Eurozona, los índices PMI de julio mostraron un repunte por encima de las expectativas tanto en manufacturas como en servicios, llevando la expansión de la actividad económica a su mayor nivel en cinco meses. También hubo alzas por encima de lo previsto en los índices de Japón y Reino Unido.

Las bolsas asíaticas, en tanto, termiaron con pérdidas generalizadas. El japonés Nikkei retrocedió 2,73%, el chino CSI 300 bajó 1,98% y el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,98%.

