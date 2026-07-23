Petróleo se dispara a US$ 98 tras ataques reivindicados por los hutíes a barcos en el Mar Rojo

El grupo militante, con base en Yemen y respaldado de Irán, afirmó haber atacado con misiles y drones dos petroleros saudíes en el Mar Rojo.

Los hutíes, respaldados por Irán, reivindicaron su primer ataque contra buques mercantes en los últimos meses, abriendo oficialmente un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán que ya ha perturbado el suministro energético mundial y ha sacudido los mercados de bonos.

En ese marco, a primera hora de la mañana, los precios del petróleo suben más de 4% hasta alcanzar los US$ 98 en el caso del barril de Brent y US$ 90 en el del WTI.

El grupo militante, con base en Yemen, informó específicamente haber atacado con misiles y drones dos petroleros saudíes en el Mar Rojo.

El gobierno saudí confirmó un ataque contra un buque cisterna de productos refinados, el Encelia. La armada británica informó que otro buque cisterna fue alcanzado en la parte sur del mar, cerca de la ciudad saudí de Al Shuqaiq. Los hutíes indicaron que el segundo buque, el Layla, era un petrolero.

Aunque no está claro si los buques sufrieron daños, esta medida podría cerrar de facto otro punto estratégico marítimo vital para los mercados energéticos, tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Algunos buques ya están evitando el estrecho de Bab el-Mandeb, en la desembocadura del mar Rojo, mientras los precios del petróleo siguen subiendo.

Estados Unidos llevó a cabo durante la noche su duodécimo día consecutivo de ataques aéreos contra instalaciones militares iraníes, incluyendo sistemas de misiles y defensa antiaérea. La televisión estatal iraní informó de un ataque contra la terminal de pasajeros del cruce fronterizo de Shalamcheh con Irak, en el que murieron dos personas. Irán volvió a atacar bases y emplazamientos militares estadounidenses en Kuwait y Jordania.

Trump ha declarado que las fuerzas estadounidenses destruirán un puente o una central eléctrica cada vez que Irán ataque buques en el estrecho de Ormuz. Irán ha advertido que atacará infraestructuras y puentes en la región, incluidas instalaciones energéticas, si Trump cumple su amenaza.

Las hostilidades no dan señales de disminuir, ya que ni Estados Unidos ni Irán ceden ni declaran que sea momento de nuevas negociaciones. Los ataques de los hutíes han intensificado aún más el conflicto, aunque las hostilidades siguen siendo menos intensas que durante el punto álgido de la guerra en marzo y principios de abril.

En un discurso pronunciado en Manila, capital de Filipinas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a los hutíes a mantenerse al margen del conflicto. El presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos actuará contra el grupo, sin especificar cómo. Si bien ha autorizado ataques contra los hutíes en el pasado, no está claro si Washington volvería a hacerlo mientras lanza ataques diarios contra Irán.

Alternativa de Ormuz

El Mar Rojo se ha convertido en una ruta alternativa vital para las exportaciones de crudo, especialmente las de Arabia Saudí. El puerto de Yanbu se convirtió en la principal salida para las exportaciones de petróleo saudí, lo que le permite evitar el estrecho de Ormuz, por donde apenas navegan los buques.

Un dato importante para los mercados petrolero y naviero es que los dos buques cisterna atacados por los hutíes parecen ser saudíes y realizaban envíos nacionales. Los hutíes han enviado correos electrónicos a armadores internacionales advirtiéndoles que no entren en los puertos del reino. Los incidentes que involucren buques no saudíes supondrían un riesgo adicional para la industria y las tripulaciones navieras.

Los hutíes forman parte del Eje de la Resistencia iraní, una alianza informal de grupos armados financiados y entrenados por la República Islámica, pero que operan con cierto grado de autonomía. El grupo, que controlan Saná, la capital de Yemen, y el puerto de Hodeida, en el Mar Rojo, interrumpieron el tráfico marítimo con ataques de drones y misiles después de que Israel iniciara su ofensiva contra Hamás en Gaza en 2023. Sin embargo, pusieron fin a esa campaña en mayo de 2025 con una tregua con Estados Unidos , que los bombardeó junto con el Reino Unido e Israel.

Los nuevos ataques de los hutíes se producen días después de que el grupo anunciara que bloquearía los puertos saudíes en respuesta a los ataques del reino contra Saná . Riad llevó a cabo una campaña aérea durante unos siete años para expulsar al grupo islamista, antes de que ambas partes acordaran un alto el fuego en 2022.

Trump dijo el miércoles que Irán está "siendo golpeado muy duro", pero agregó que aún no está en condiciones de considerar seriamente nuevas conversaciones.

“No están dispuestos a llegar a un acuerdo porque cada vez que lo hacen, quieren cambiarlo todo”, dijo en un mitin en Georgia.

Los funcionarios iraníes se han mostrado igualmente negativos respecto a la posibilidad de volver a la mesa de negociaciones.

Estados Unidos reanudó el bloqueo naval a Irán poco después del recrudecimiento de los combates hace aproximadamente dos semanas. También puso fin a la exención de las sanciones petroleras contra Irán.

Estas maniobras y escaramuzas han provocado que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán, firmado a mediados de junio —diseñado para dar paso a negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán y a un acuerdo de paz permanente en dos meses— prácticamente se haya derrumbado.