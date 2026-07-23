Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Petróleo se dispara a US$ 98 tras ataques reivindicados por los hutíes a barcos en el Mar Rojo

El grupo militante, con base en Yemen y respaldado de Irán, afirmó haber atacado con misiles y drones dos petroleros saudíes en el Mar Rojo.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 08:11 hrs.

Trump guerra Irán medio oriente petróleo
<p>Petróleo se dispara a US$ 98 tras ataques reivindicados por los hutíes a barcos en el Mar Rojo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Rebaja al impuesto a las donaciones abre ventana para adelantar sucesiones y activa consultas a expertos tributarios
2
Economía y Política

Ley miscelánea para agosto: gobierno se ve obligado a retirar urgencia por rebelión de votos oficialistas
3
Mercados

Chilena AME y francesa EDF ponen en venta Santiago Solar, uno de los mayores parques fotovoltaicos de la capital
4
Empresas

Cadena de supermercados rusa busca ubicaciones para instalarse en Chile con un modelo radical de descuento
5
Mercados

Michael Clark se distancia de irregularidades en el caso Sartor: su declaración ante el Ministerio Público
6
Economía y Política

Antonio Walker advierte por magnitud de millonarios daños por temporal y reto de reconstruir infraestructura: "Es el frente atmosférico más grande que he visto"
7
Empresas

El doctor pionero de la medicina nuclear en Chile abrirá su segundo centro de salud propio en el país
8
Regiones

Ni supermercado ni mall chino: retailer del Biobío Open Group desafía a grandes cadenas con modelo basado en el negocio de barrio
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete