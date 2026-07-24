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El dólar baja en la apertura en medio de respiro en la escalada en los precios del petróleo

Los precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% el viernes, pero siguen apuntando a importantes ganancias semanales debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 08:45 hrs.

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<p>El dólar baja en la apertura en medio de respiro en la escalada en los precios del petróleo</p>

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