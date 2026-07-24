El dólar baja en la apertura en medio de respiro en la escalada en los precios del petróleo
Los precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% el viernes, pero siguen apuntando a importantes ganancias semanales debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Noticias destacadas
El dólar bajaba en la apertura del viernes en el mercado cambiario chileno, tras los máximos en nueve meses que marcó en la víspera, en medio de un respiro en la escalada del petróleo y una recuperación en el precio del cobre. Además, el mercado internalizaba el nuevo frente de tensión arancelaria luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de subir el arancel de Chile y otros países a 12,5%.
En los primeros negocios, el dólar cotizaba a $945,85, con un descenso de $ 1,8 desde el cierre del jueves, según los precios en Bloomberg. El dollar index casi no registraba variaciones, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex subía 0,16%, a US$ 6,35 por libra.
Los precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% el viernes, informó Reuters, pero siguen apuntando a importantes ganancias semanales debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
"El dólar inicia la jornada con una leve corrección bajista tras las fuertes alzas de ayer, en una sesión donde el mercado continúa evaluando el impacto del conflicto en Medio Oriente y las nuevas medidas comerciales anunciadas por Estados Unidos", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.
"Uno de los focos de atención es la decisión del presidente Donald Trump de elevar los aranceles a una amplia lista de países, incluyendo a Chile, cuya tasa aumenta desde 10% a 12%. Si bien el impacto inmediato sobre el tipo de cambio es acotado, la medida vuelve a aumentar la incertidumbre sobre el comercio internacional y representa un desafío adicional para una economía chilena altamente dependiente de las exportaciones", agregó.
Los futuros del Brent cedían un 3,02%, a US$ 97,65 el barril a las 1123 GMT, tras haber cerrado por encima de los US$ 100 en la sesión anterior por primera vez desde mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, dijeron haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo. El contrato se mantenía en camino de registrar una subida alrededor del 9% esta semana.
Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) bajaban un 2,63%, hasta situarse en US$ 89,77 dólares por barril, encaminados a registrar una subida semanal de casi el 8%.
Bajan apuestas contra el peso
Castillo indicó que, en el mercado local, la posición de los inversionistas no residentes disminuyó hasta US$17.800 millones.
"Sin embargo, este registro incorpora un desfase cercano a dos días, por lo que probablemente aún no refleja el fuerte movimiento alcista registrado en la sesión anterior. Aun así, el posicionamiento continúa siendo históricamente elevado y sigue representando uno de los principales factores de soporte para el dólar en Chile", dijo.
Ignacio Mieres, head of research de XTB, coincidió en cuanto a que el tipo de cambio abrió el viernes con una corrección desde el máximo alcanzado durante la sesión anterior, en un contexto de debilitamiento global del dólar tras la fortaleza observada en la jornada anterior.
"Este movimiento ocurre mientras los rendimientos de corto plazo de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzan nuevos máximos anuales, en paralelo con el rápido aumento del precio del petróleo. La escalada de las tensiones geopolíticas ha dominado la semana y, ante la ausencia de señales de mejora, ha mantenido presionados los mercados de bonos y divisas, favoreciendo episodios de mayor aversión al riesgo y una mayor demanda por activos refugio", dijo Mieres.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile
Mercado Libre hizo el anuncio tras la publicación de un artículo de Reuters, que se difundió más temprano, de que la compañía había discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país.
“Comprábamos con sobreprecio”: exdirector de Azul Azul denuncia posible multipropiedad e irregularidades en el traspaso de jugadores entre Universidad de Chile y Huachipato
“Es evidente. Comprábamos con sobreprecio a Huachipato y la utilidad se la llevaba Huachipato. ¿Y quién estaba en Huachipato? Victoriano, Pesce y Ambrosio, que es un nombre muy importante (…) El tercer socio”, señaló Juan Pablo Pavez.
Fundación Chile inicia desinversión de CLIN y anuncia dos nuevos fondos para startups
ChileGlobal Ventures, su brazo de inversión, vendió su posición en Wareclouds y negocia dos salidas más. En paralelo, alista un fondo ángel, otro con tickets de hasta US$ 10 millones y una fábrica de startups de IA.
Sistema frontal deja daños por más de US$ 700 millones: infraestructura pública concentra más de la mitad
Catastro de Colliers estima pérdidas por más de US$ 400 millones en infraestructura pública y US$ 200 millones en vivienda. La emergencia deja cerca de 29.000 casas dañadas y 65.000 personas afectadas.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete