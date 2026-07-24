El dólar baja en la apertura en medio de respiro en la escalada en los precios del petróleo

Los precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% el viernes, pero siguen apuntando a importantes ganancias semanales debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El dólar bajaba en la apertura del viernes en el mercado cambiario chileno, tras los máximos en nueve meses que marcó en la víspera, en medio de un respiro en la escalada del petróleo y una recuperación en el precio del cobre. Además, el mercado internalizaba el nuevo frente de tensión arancelaria luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de subir el arancel de Chile y otros países a 12,5%.

En los primeros negocios, el dólar cotizaba a $945,85, con un descenso de $ 1,8 desde el cierre del jueves, según los precios en Bloomberg. El dollar index casi no registraba variaciones, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex subía 0,16%, a US$ 6,35 por libra.

Los precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% el viernes, informó Reuters, pero siguen apuntando a importantes ganancias semanales debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El dólar inicia la jornada con una leve corrección bajista tras las fuertes alzas de ayer, en una sesión donde el mercado continúa evaluando el impacto del conflicto en Medio Oriente y las nuevas medidas comerciales anunciadas por Estados Unidos", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.

"Uno de los focos de atención es la decisión del presidente Donald Trump de elevar los aranceles a una amplia lista de países, incluyendo a Chile, cuya tasa aumenta desde 10% a 12%. Si bien el impacto inmediato sobre el tipo de cambio es acotado, la medida vuelve a aumentar la incertidumbre sobre el comercio internacional y representa un desafío adicional para una economía chilena altamente dependiente de las exportaciones", agregó.

Los futuros del Brent cedían un 3,02%, a US$ 97,65 el barril a las 1123 GMT, tras haber cerrado por encima de los US$ 100 en la sesión anterior por primera vez desde mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, dijeron haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo. El contrato se mantenía en camino de registrar una subida alrededor del 9% esta semana.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) bajaban un 2,63%, hasta situarse en US$ 89,77 dólares por barril, encaminados a registrar una subida semanal de casi el 8%.

Bajan apuestas contra el peso

Castillo indicó que, en el mercado local, la posición de los inversionistas no residentes disminuyó hasta US$17.800 millones.

"Sin embargo, este registro incorpora un desfase cercano a dos días, por lo que probablemente aún no refleja el fuerte movimiento alcista registrado en la sesión anterior. Aun así, el posicionamiento continúa siendo históricamente elevado y sigue representando uno de los principales factores de soporte para el dólar en Chile", dijo.

Ignacio Mieres, head of research de XTB, coincidió en cuanto a que el tipo de cambio abrió el viernes con una corrección desde el máximo alcanzado durante la sesión anterior, en un contexto de debilitamiento global del dólar tras la fortaleza observada en la jornada anterior.

"Este movimiento ocurre mientras los rendimientos de corto plazo de los bonos del Tesoro estadounidense alcanzan nuevos máximos anuales, en paralelo con el rápido aumento del precio del petróleo. La escalada de las tensiones geopolíticas ha dominado la semana y, ante la ausencia de señales de mejora, ha mantenido presionados los mercados de bonos y divisas, favoreciendo episodios de mayor aversión al riesgo y una mayor demanda por activos refugio", dijo Mieres.