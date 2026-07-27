IPSA abre al alza y recupera los 11.000 puntos con fuerte impulso de Latam tras pausa de hostilidades en Medio Oriente

El petróleo Brent caía 6,4% a US$ 90,6 por barril, viendo que EEUU e Irán no intercambiaron fuego este fin de semana. Los reportes señalan que las partes están dándole algo de espacio a las negociaciones de paz.

La caída del petróleo daba paso a la compra de acciones en todo el mundo este lunes, mientras además los inversionistas se preparan para una semana ajetreada en términos de resultados y política monetaria.

El S&P IPSA chileno subía 0,9% a 11.043,77 puntos, encabezado por Latam Airlines (2,7%), que es una de las acciones más ponderadas dentro del índice. Otras de gran peso y sensibles al conflicto en Medio Oriente, como Falabella (1,5%), contribuían al avance.

Colbún, Enel Chile, Andina y Enel Américas publicarán sus resultados esta semana, dando inicio a la temporada de los reportes del segundo trimestre entre las empresas del IPSA. Además, el Banco Central publicará su decisión de tasas mañana martes, aunque no se esperan cambios.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Dow Jones avanzaba 1,2%, el Nasdaq ganaba 1,1% y el S&P 500 sumaba 0,9%, mientras los rendimientos del Tesoro caían. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 saltaba 0,9%; y al cierre de Asia, destacó el alza de 1,2% que tuvo el CSI 300 de China continental, y la explosiva salida a bolsa del fabricante de chips CXMT (465,8%).

El petróleo Brent caía 6,4% a US$ 90,6 por barril, viendo que Estados Unidos e Irán no intercambiaron fuego este fin de semana. Los reportes señalan que las partes están dándole algo de espacio a las negociaciones de paz, que se volvieron más inciertas hace unas dos semanas, cuando EEUU inició una serie de ataques contra Irán en medio de la disputa por el control del estrecho de Ormuz.

Los traders están atentos a la decisión de política de la Reserva Federal, para la que descuentan alrededor de un tercio de probabilidad de que se suban las tasas de interés, tomando en cuenta cómo ha empeorado el panorama inflacionario tras dos semanas de recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente.

Además, grandes empresas tecnológicas tales como Amazon, Meta Platforms y Microsoft darán a conocer sus resultados también esta semana, lo que representa una nueva prueba de confianza sobre el gasto de capital en Inteligencia Artificial y sus retornos esperados.