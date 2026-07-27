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IPSA abre al alza y recupera los 11.000 puntos con fuerte impulso de Latam tras pausa de hostilidades en Medio Oriente

El petróleo Brent caía 6,4% a US$ 90,6 por barril, viendo que EEUU e Irán no intercambiaron fuego este fin de semana. Los reportes señalan que las partes están dándole algo de espacio a las negociaciones de paz.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 09:51 hrs.

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<p>IPSA abre al alza y recupera los 11.000 puntos con fuerte impulso de Latam tras pausa de hostilidades en Medio Oriente</p>

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