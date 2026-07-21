Start-Up Chile elige nueva generación de emprendedores con dominio de la inteligencia artificial

De las 59 startups seleccionadas para la generación BIG 12 de la aceleradora de Corfo, un 59% utiliza IA como tecnología principal. Salud, biotecnología y agricultura lideran entre las industrias representadas.

La inteligencia artificial (IA) se consolidó como la tecnología dominante entre las startups que ingresan a Start-Up Chile. La aceleradora pública de Corfo seleccionó a 59 emprendimientos tecnológicos para su generación BIG 12 -de un total de 1.296 postulaciones- y un 59% de ellos utiliza IA o machine learning como base tecnológica principal, un salto respecto de la generación anterior, en la que la cifra rondaba la mitad.

Los seleccionados comenzarán su proceso de aceleración a partir de septiembre y recibirán cofinanciamiento equity free -sin cesión de participación accionaria- por montos que van desde los $ 15 millones hasta los $ 75 millones, además de espacio de cowork, mentorías y conexiones con inversionistas y corporativos.

La generación se distribuye en los tres programas del modelo BIG. Build, enfocado en etapas tempranas, recibirá a 17 startups con un cofinanciamiento de $ 15 millones cada una. Ignite, dirigido a proyectos con un producto funcional que buscan validar su propuesta en el mercado (product-market fit, en inglés), incorporará a 28 startups con $ 30 millones. Y Growth, orientado a la expansión y al levantamiento de capital, seleccionó a 14 emprendimientos con un cofinanciamiento de $ 75 millones.

La directora de Start-Up Chile, Javiera Araneda, dijo a DF que la nueva generación " demuestra la consolidación de varias tendencias". Por un lado, destacó el "uso cada vez más masivo de IA, lo que en gran parte está permitiendo que el recorrido de pasar de una idea a construir un prototipo funcional sea cada vez más rápido". Agregó que el tiempo de llegada a mercado se ha ido reduciendo y el volumen de ventas está siendo mayor, "incluso en etapas más tempranas" y que "vemos el crecimiento de la biotecnología y startups que, además de la tecnología, tienen a la ciencia como base de su propuesta de valor”.

Salud y agro lideran las industrias

Para esta generación, salud y biotecnología se posicionan en el primer lugar con un 19% de las startups seleccionadas, seguidas de cerca por agricultura y recursos naturales (17%). Servicios financieros y herramientas TI (Tecnologías de la Información) empatan en el tercer lugar con un 12% cada una. Les siguen educación y construcción (8%), marketing y medios (7%), y energía y medio ambiente (5%).

Más allá de la IA, el resto de las tecnologías presentes en la generación incluye computación en la nube y biotecnología (8% cada una), materiales avanzados (5%) y ciberseguridad (3%), entre otras.

Un 64% de las startups seleccionadas son chilenas y un 35% proviene del extranjero, una proporción internacional levemente superior a la de BIG 11, en la que los emprendimientos extranjeros representaban el 32%. Los equipos foráneos llegan principalmente desde Perú (24% de los extranjeros), Colombia y Argentina (19% cada uno) y México (10%), además de representantes de Uruguay, Suiza, Portugal, Polonia, Italia y Rusia.

En tanto, a nivel general, un 24% de las startups de la generación son lideradas por mujeres.

Casos destacados

Entre los seleccionados figuran proyectos como DeRaíz (Chile), que convierte la borra de café en biomateriales circulares biodegradables a través de biotecnología y ciencia de materiales; Amnova Biotech (Argentina), que desarrolla una terapia regenerativa para reparación cardíaca tras un infarto; y Glya (Colombia), una plataforma de salud digital que busca transformar el cuidado de pacientes crónicos hacia un modelo continuo basado en datos.

En el programa Growth destacan Wasabil (Chile), plataforma de operación financiera con facturación e integración a ecommerce; Tazki (Chile), software para seguridad y salud laboral con inteligencia operativa; y Squair (Brasil), un copiloto de IA para refrigeración industrial que promete reducciones de hasta un 30% en la factura energética sin requerir obras ni reemplazo de equipos.