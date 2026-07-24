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Estuardo Ortiz, fundador y CEO de JetSmart: “Tengo claro que este año vamos a crecer menos de lo que hemos pensado. ¿Me preocupa? Para nada”

En el marco de su aniversario número 10, Estuardo Ortiz aseguró que ven oportunidades de crecimiento en varios de los países donde operan y delineó que proyectan alcanzar los 100 millones de pasajeros transportados para 2028.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Catalina Vicuña
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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