Visas H-1B1 de EEUU para chilenos se duplican tras la pandemia y se afianzan como alternativa de desarrollo profesional

En solo cinco años se concentró casi el 60% de las cerca de 15.200 visas entregadas desde la creación del programa en 2004, en el marco del TLC.

Hasta hace poco más de una década, la visa H-1B1 de Estados Unidos era una herramienta escasamente utilizada por los profesionales chilenos.

Hasta 2014, este tipo de visado -nuevo o de renovación- no llegaba a 500 al año. El primer salto relevante se produjo tras la pandemia: pasaron de 546 en 2020 a 1.097 en 2021, superaron los 2 mil en 2023 y se mantuvieron sobre ese nivel hasta 2025, de acuerdo con las Estadísticas de Visas de No Inmigrante del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés).

Así, en los últimos cinco años se concentró casi el 60% de las cerca de 15.200 visas entregadas, desde que el programa comenzó a operar en 2004, tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Chile y EEUU.

Disponible exclusivamente para chilenos y singapurenses, la H-1B1 permite trabajar temporalmente en “ocupaciones especializadas”, que exigen formación universitaria y conocimientos vinculados al cargo. Para obtenerla se requiere un título profesional y una oferta laboral en EEUU relacionada con la formación y experiencia del postulante. Se entrega por un año y puede renovarse indefinidamente por períodos anuales.

Los chilenos pueden tramitarla directamente por vía consular, sin una petición previa del empleador ante el USCIS, lo que contrasta con la H-1B tradicional, que está sujeta a selección aleatoria.

“Cuando te juntas con una empresa de EEUU y le dices ‘puedo traerte a un profesional calificado en menos de dos meses, no tiene prácticamente un costo para el empleador y es renovable indefinidamente’, te dicen ‘eso es demasiado bueno para ser verdad’”, relató Pablo Navarrete, de Visability.

De acuerdo con el CEO de la consultora de movilidad internacional Visability, Pablo Navarrete, en un año alrededor de 500 mil profesionales compiten por 65 mil cupos de H-1B. Además, destacó que el procedimiento disponible para los chilenos permite a una empresa incorporar a un trabajador en plazos considerablemente más breves.

“Cuando te juntas con una empresa de EEUU y le dices ‘puedo traerte a un profesional calificado en menos de dos meses, no tiene prácticamente un costo para ti como empleador y es renovable de manera indefinida’, te dicen ‘that’s too good to be true’ (es demasiado bueno para ser verdad). Entonces, la primera barrera es el desconocimiento. Las empresas no saben que existe esta visa. Los chilenos tampoco”, afirmó Navarrete.

De la mano de los MBA

Para el ejecutivo, la expansión registrada después de la pandemia se explica, justamente, por una mayor difusión de esta alternativa.

A ello se suma el creciente número de chilenos que cursan estudios de postgrado en EEUU, lo que facilita el contacto con compañías y la búsqueda de oportunidades laborales.

“En los últimos años han sido más de 200 los chilenos que cursan un MBA allá cada año y, si te remontas a 10 años atrás, no eran más de 20 por año. Cuando haces una vida allá afuera se te abren todas las puertas con grandes empresas”, sostuvo Navarrete.

La demanda estadounidense se concentra precisamente en esas áreas. Según el USCIS, en 2025 el 62% de las visas para ocupaciones especializadas correspondió a informática y tecnologías de la información, seguidas por arquitectura e ingeniería, con 10%; educación, con 6%; negocios, con 5,9%; y salud, con 4,8%. La remuneración mediana anual alcanzó los US$ 133 mil, mientras en las ocupaciones informáticas llegó a US$ 140 mil.

Desafíos

De todas maneras, para la directora de executive search en la consultora de recursos humanos y headhunting Grafton Latam, Andrea Santana, el principal desafío sigue siendo acceder a una oferta laboral en EEUU.

“La decisión de contratación depende de la experiencia, especialización, dominio del inglés y competitividad del candidato frente a profesionales de todo el mundo”.

En tanto, el economista y gerente de Intelligence en Corpa, señaló que la tendencia plantea el riesgo de una mayor fuga de capital humano. “Es un problema para estos países, ya que logran educar con altas capacidades a sus mejores profesionales, muchas veces financiando becas y estudios, pero finalmente el mercado local no logra absorberlos”, sostuvo.

A su juicio, el desafío de política pública es generar condiciones para retener ese talento o permitir que, tras adquirir experiencia en el exterior, inviertan nuevamente en Chile.