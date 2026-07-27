Campeón chino de chips CXMT se dispara 466% en su debut bursátil

El grupo tecnológico se convirtió brevemente en la empresa listada más valiosa de China, en la mayor IPO del territorio continental desde 2010.

Las acciones de CXMT se dispararon 466% en su debut bursátil en Shanghái el lunes, convirtiendo brevemente al fabricante de chips en la empresa más valiosa de China, mientras la fiebre por la inteligencia artificial se apoderaba del mercado accionario del país.

En una jornada récord de frenéticas transacciones, los inversionistas se apresuraron a apostar por CXMT, el cuarto mayor fabricante mundial de chips de memoria, considerada en China como una prueba del éxito del país en la construcción de su propia cadena de suministro de IA.

Las acciones del grupo cerraron en 49 yuanes, frente a un precio de IPO de 8,66 yuanes. Su valor de mercado llegó hasta 3,7 billones de yuanes (US$ 547 mil millones) durante las operaciones del lunes, superando brevemente a Tencent, listada en Hong Kong, como la empresa más valiosa de China.

Con sede en Hefei, capital de la provincia oriental de Anhui, CXMT es la más reciente compañía en subirse al boom de la IA, mientras la construcción de data centers impulsa al alza los precios de los chips de memoria.

CXMT es el mayor productor chino de DRAM —los chips utilizados en dispositivos que van desde servidores hasta cámaras— y se ubica detrás de SK Hynix, Samsung Electronics y Micron.

Como señal del apetito de los inversionistas, CXMT recaudó US$ 8.500 millones mediante la venta de 6.700 millones de acciones, lo que la convirtió en la mayor oferta pública inicial de China continental desde la de Agricultural Bank of China en 2010. La compañía tiene la opción de vender 1.000 millones de acciones adicionales.

“Sabíamos que iba a ser una gran IPO”, dijo Tilly Zhang, analista de tecnología y política industrial de Gavekal Dragonomics en Beijing. “Aun así, sorprende lo entusiasta que ha estado la gente”.

Ese entusiasmo ha llevado la relación precio/utilidad de CXMT por encima de 1.600 veces. En un informe con el que Nomura inició la cobertura de la compañía, los analistas fijaron un precio objetivo de 116 yuanes por acción, un aumento de más de 1.200% respecto del precio de la IPO.

El debut de CXMT se produce dos semanas después de que el fabricante surcoreano de chips SK Hynix recaudara más de US$ 26 mil millones en una colocación en Estados Unidos.

El grupo chino está recaudando fondos para ampliar la producción, además de la investigación y desarrollo de chips DRAM, que almacenan memoria de corto plazo en los computadores.

Opera tres fábricas de obleas DRAM en Beijing y Hefei y señaló en su prospecto de IPO que estaba “comprometida con ampliar continuamente la capacidad de producción y aumentar su participación en el mercado global”.

La firma de investigación SemiAnalysis estimó que CXMT tendría capacidad para iniciar la producción de 350 mil nuevas obleas al mes hacia fines de este año —cerca de la capacidad de 385 mil de Micron— y llegar a 500 mil hacia fines de 2028.

CXMT pasó a registrar utilidades este año, al obtener 33 mil millones de yuanes (US$ 4.900 millones) solo en el primer trimestre, en una marcada reversión frente a los 37 mil millones de yuanes en pérdidas que acumuló durante la última década.

La compañía se ha beneficiado de un aumento de la demanda por chips de memoria para inferencia de IA, lo que ha provocado escasez y alzas de precios.

Sus utilidades provenían principalmente de la venta de chips de gama baja utilizados en aparatos electrónicos para el hogar, dijo Zhang, debido a que los principales fabricantes de chips estaban concentrados en memorias de alto ancho de banda utilizadas en data centers de IA.

Algunos inversionistas y analistas advirtieron que, a medida que aumentara la producción china, los precios de los chips de memoria podrían caer, lo que representaría una amenaza para fabricantes establecidos de DRAM como Samsung y SK Hynix.

CXMT también está desarrollando chips HBM, pero está rezagada respecto de sus competidores globales, en gran medida porque los controles de exportación de Estados Unidos le han impedido acceder a las herramientas de fabricación más avanzadas de ASML, con sede en Países Bajos.

“Todavía no los está produciendo en masa”, dijo Zhang.

El ascenso de CXMT representa un éxito en el impulso de Beijing por construir su propia cadena de suministro nacional de IA, aislada de los controles de exportación estadounidenses sobre tecnologías clave.

Recibió apoyo sostenido del gobierno local de Hefei, que le proporcionó financiamiento, terrenos baratos y ayuda para atraer a proveedores a instalarse cerca del extenso campus de la compañía.