Alianza BICE-Kaufmann aprieta el acelerador en financiamiento automotriz y llega al podio del sector

BK Servicios Financieros fortaleció su presencia en el segmento personas, diversificó sus fuentes de financiamiento y avanzó en su expansión a Perú.

Hace 14 años debutó en el mercado local BK Servicios Financieros, la firma que nació de la alianza entre el holding financiero Bicecorp y la automotriz Kaufmann, cada uno con el 50% de la propiedad.

Lo que comenzó como una financiera enfocada principalmente en empresas y PYME hoy tiene un perfil distinto: en cuatro años escaló del sexto al tercer lugar de la industria de financiamiento automotriz y amplió con su presencia en el segmento personas.

Actualmente, la compañía suma más de 23 mil clientes, mantiene una cartera de préstamos por US$ 650 millones (en 2022 era de US$ 200 millones) y ostenta una participación de mercado de 11,4% en financiamiento automotriz, según el último estudio de la clasificadora de riesgo Feller Rate. El liderazgo sigue en manos de Forum, con 37,4%, seguido por Santander, con 23,5%. Pero, en 2022, BK ocupaba el sexto puesto del ranking.

La firma realiza más de 1.600 operaciones mensuales y mantiene presencia en todos los sectores económicos del país.

$ 20 mil millones fue el aumento de capital de BK en junio.

El mandato de los accionistas

Aunque el crecimiento venía gestándose desde hace varios años, fue en 2022 cuando los accionistas definieron una hoja de ruta con tres focos estratégicos para acelerar el desarrollo y fortalecer el negocio, y que hoy se ve reflejado en los números de la firma.

El primero, fue crecer en el segmento personas. En ese entonces, más del 65% de las operaciones correspondía a empresas. Hoy esa composición se ha equilibrado: las compañías representan el 57% de las operaciones y las personas el 43%.

Fuentes conocedoras de la estrategia aseguran que la firma está realizando un esfuerzo importante para aumentar la penetración del crédito en este segmento y el foco sigue puesto en continuar creciendo en personas.

El segundo es diversificar las fuentes de financiamiento. En los primeros años, BICE era el principal proveedor de recursos para la compañía, situación que los accionistas buscaron cambiar. Actualmente, el banco del Grupo Matte financia cerca del 35% del total.

Según fuentes cercanas a la firma, BK mantiene cerca de US$ 180 millones en deuda pública, otros US$ 180 millones con la banca y alrededor de US$ 100 millones en financiamiento directo del banco controlador.

Así, los últimos años la compañía ha intensificado su presencia en el mercado de capitales.

Desde 2024 ha realizado una emisión de bonos por año y la colocación concretada en 2026 se convirtió en la mayor emisión corporativa de deuda en pesos desde 2021. En esa operación recaudó $ 60 mil millones a una tasa de 5,94%.

Expansión internacional

El tercer foco esta puesto en expandir el negocio fuera de Chile. En 2023, la firma constituyó BK Perú y abrió operaciones en ese mercado. Dos años y medio después, acumula una cartera de préstamos por US$ 75 millones y activos por US$ 100 millones.

En febrero de este año, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, (SBS) autorizó el inicio de la organización de BK Empresas de Crédito bajo la Ley General del Sistema Financiero peruano.

Actualmente, la cartera consolidada de la firma se distribuye en un 90% en Chile y un 10% en Perú.

Según fuentes cercanas al proceso, la compañía trabaja para obtener hacia fines de este año la autorización de funcionamiento, lo que le permitiría comenzar a otorgar créditos, además de leasing.

Hoy, en Perú, la operación está concentrada únicamente en empresas.

Si bien la prioridad es consolidar esa operación, la firma también analiza nuevos mercados para continuar su expansión. De acuerdo con conocedores, entre las alternativas que evalúa figuran países donde Kaufmann ya tiene presencia, como Colombia, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.

Aumento de capital

En medio de ese crecimiento, esta semana se publicó en el Diario Oficial un aumento de capital por $ 20 mil millones en BK Servicios Financieros, el cual fue aprobado en la junta de accionistas de la firma el 10 de junio.

La operación buscaba mantener la estructura de financiamiento de cinco veces deuda por una de patrimonio, relación que los accionistas mantienen como criterio para el desarrollo de la compañía.

El desempeño del negocio hizo necesario reforzar el patrimonio para sostener esa estructura y acompañar el crecimiento. Del aumento de capital, ya se materializaron $ 10 mil millones, aportados en partes iguales por BICE y Kaufmann.

En paralelo, la operación en Perú también fue capitalizada con un aumento de US$ 5 millones, de los cuales US$ 2,5 millones fueron aportados por Grupo BICE y los otros US$ 2,5 millones por Grupo Kaufmann.

Actualmente, el directorio de BK está integrado por seis miembros, tres representantes de Grupo BICE y tres de Kaufmann. La presidencia de la mesa recae en el gerente general de Kaufmann Chile, Alexandre Kohler.