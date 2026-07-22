Grupo Santander global obtiene utilidad por US$ 10.234 millones al primer semestre
El resultado creció 31% respecto igual período en 2025, impulsado por las plusvalías registradas por la venta de su operación en Polonia.
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Los accionistas de Grupo Santander siguen teniendo motivos para celebrar. Al reciente triunfo de la selección española en la Copa Mundial de fútbol 2026, se suman los millonarios resultados anunciados este miércoles en Madrid.
El holding que preside Ana Botín obtuvo ganancias por US$ 10.234 millones al primer semestre de 2026, evidenciando un alza de 31% respecto de igual período del año pasado. ¿El motivo? las plusvalías que generó la venta de la operación bancaria de Santander en Polonia y un sólido desempeño en sus principales líneas de negocios.
"Hemos tenido un buen primer semestre, con 12 millones de clientes más que hace un año. Los ingresos crecen un 6%, los costos bajan y ONE Transformation sigue impulsando la mejora del apalancamiento operativo, que contribuye a unos resultados récord", destacó Botín en un comunicado de prensa.
"La incorporación de TSB en Reino Unido marca otro hito importante en la ejecución de nuestra estrategia. Refuerza nuestra posición en uno de nuestros mercados clave, y aporta mayor escala, depósitos de calidad e hipotecas de bajo riesgo, además de abrir oportunidades para seguir mejorando la oferta a nuestros clientes y la rentabilidad cuando se complete la integración", agregó.
Chile destaca
Respecto de la operación local, la presentación de resultados de Grupo Santander, destacó el crecimiento de los clientes (+7% interanual), "respalda el aumento de los créditos en todos los negocios. Los depósitos crecieron, apoyados en los de plazo. Los fondos de inversión aumentaron a doble dígito".
También, alabó la expansión de 27% del beneficio interanual, impulsado por todas las líneas de ingresos, principalmente margen de intereses (UF y costo de los depósitos) y ROF (CIB), los menores costos de tecnología y la mejora en dotaciones.
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