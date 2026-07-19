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España vence a Argentina en la final del Mundial 2026 y embolsa un premio récord de US$ 50 millones

La selección española derrotó por la mínima en la prórroga en una competición que marca un hito por los premios económicos que dispuso la FIFA en esta edición siendo la más costosa de la historia.

Por: Álvaro Santander Benítez

Publicado: Domingo 19 de julio de 2026 a las 18:02 hrs.

Mundial 2026 ESPANA Argentina Fútbol Estados Unidos Álvaro Santander Benitez
<p>Foto: Getty Images</p>

Foto: Getty Images

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