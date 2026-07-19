España vence a Argentina en la final del Mundial 2026 y embolsa un premio récord de US$ 50 millones

La selección española derrotó por la mínima en la prórroga en una competición que marca un hito por los premios económicos que dispuso la FIFA en esta edición siendo la más costosa de la historia.

España consiguió nuevamente tocar la cima del fútbol mundial tras vencer en tiempo extra 1-0 a Argentina, bajando su segunda Copa del Mundo. En New Jersey como escenario principal, los dirigidos por Luis de la Fuente se consagraron campeones en una edición que marcó diversos hitos, como los premios económicos y el aumento a 48 selecciones en 104 partidos disputados.

Con más de 80 mil personas en el MetLife Stadium, el cuadro español logró imponerse en un encuentro marcado por la intensidad y el equilibrio de los dos equipos más sólidos del campeonato.

El gol llegó en el tiempo suplementario, en el minuto 106, gracias a un remate de Ferran Torres, el goleador del Barcelona.

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La victoria no solo le permitió a España levantar su segunda Copa del Mundo tras 16 años, sino también quedarse con un premio económico récord. La FIFA otorgó US$ 50 millones al campeón, la cifra más alta entregada a una selección ganadora en la historia de los mundiales.

Pese a la derrota, Argentina cerró una destacada campaña y recibirá US$ 33 millones como subcampeón, también la mayor cantidad recibida en la historia de la competición.

Con todo, el podio de los Mundial queda así: Brasil (5) / Alemania (4) / Italia (4) / Argentina (3) / Francia (2) / España (2) / Uruguay (2) / Inglaterra (1).