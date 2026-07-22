Final del Mundial rompe récord en EEUU con 62 millones de espectadores e impulsa el negocio del streaming

El triunfo de España sobre Argentina se convirtió en el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión estadounidense. Fox duplicó la audiencia respecto de Qatar 2022 y el torneo dejó un fuerte impulso a los ingresos publicitarios y al streaming.

La victoria de España sobre Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó una audiencia récord en la televisión estadounidense de más de 62 millones de espectadores, incluyendo 38,9 millones de aficionados para la transmisión en inglés de Fox, según las calificaciones de Nielsen.

El campeonato mundial de fútbol, ​​disputado el 19 de julio en Nueva Jersey, fue transmitido por el canal de televisión Fox y la plataforma de streaming Fox One. Fox poseía los derechos de transmisión en inglés del torneo en Estados Unidos, mientras que el canal Telemundo de Comcast y la plataforma de streaming Peacock emitieron la transmisión en español, que alcanzó los 23,9 millones de espectadores.

“Uno de los mayores refuerzos para nosotros fue que la Copa del Mundo no creó la audiencia futbolística en Estados Unidos, sino que la reveló”, dijo César Conde, presidente de NBCUniversal News Group, que supervisa Telemundo. “Y creo que la reveló en cifras enormes en todos los ámbitos”.

El Mundial de este año se disputó en Estados Unidos, Canadá y México, lo que resultó en husos horarios más favorables para los aficionados norteamericanos en comparación con el Mundial de 2022, que tuvo lugar en Qatar. En general, la audiencia del torneo en Fox se duplicó con creces respecto a hace cuatro años.

En un partido de gran tensión en el que no se marcó ningún gol durante el tiempo reglamentario, España finalmente se alzó con su segundo título mundial tras vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga. El encuentro también incluyó un espectáculo de 11 minutos en el descanso protagonizado por los cantantes Madonna, Shakira, Justin Bieber y el grupo BTS.

El torneo, que duró 39 días, tuvo una gran repercusión en redes sociales y plataformas de streaming. La cuenta oficial de la FIFA en TikTok superó los 24.100 millones de visualizaciones durante el torneo, según la plataforma. Fox One, lanzado hace casi un año, sumó aproximadamente 2,8 millones de suscriptores durante el evento, su mejor mes hasta la fecha en cuanto a nuevas suscripciones, según el proveedor de datos de medios Antenna.

El Mundial también supuso una gran bonanza para Fox en términos de ingresos publicitarios. La cadena emitió anuncios durante las pausas de hidratación de tres minutos, obligatorias para el torneo de 2026. Estas pausas, que se repetían dos veces por partido, generaron oportunidades publicitarias adicionales que podrían reportar a Fox unos US$ 500 millones. Esta cifra compensaría casi por completo lo que Fox habría pagado por los derechos de transmisión del torneo.

Estas lucrativas pausas para hidratación podrían ayudar a la FIFA a conseguir acuerdos más importantes para los próximos dos torneos. El organizador ya ha comenzado a comercializar los derechos del Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Según Conde, Telemundo, que a principios de este mes adquirió los derechos en español para Estados Unidos de las competiciones de clubes masculinos de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), está dispuesta a retransmitir el próximo torneo.

“Siempre vamos a seguir buscando oportunidades que beneficien a nuestros aficionados, que se alineen con la visión a largo plazo que tenemos y que tengan sentido estratégico y económico, así que analizaremos todas esas oportunidades”, dijo.