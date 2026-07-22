Ministerio del Deporte autoriza conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras ajustes técnicos
La productora DG Medios agradeció a la autoridad por la decisión. Ahora deberá modificar el proyecto técnico para reducir el impacto sobre la cancha. El nuevo diseño contempla un escenario 360° y elimina el tránsito de maquinaria pesada sobre el césped.
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El Ministerio del Deporte informó este martes que autorizó los conciertos del grupo de K-Pop BTS en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre.
La autorización se da "luego de que la empresa organizadora (DG Medios) incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto".
Declaración pública: pic.twitter.com/hRRPTMUUJA— Ministerio del Deporte (@MindepChile) July 21, 2026
Según explicó la cartera, el Instituto Nacional de Deportes (IND) aprobó la disponibilidad del estadio tras revisar una nueva propuesta presentada por la productora, la que incorpora cambios al montaje del escenario y medidas adicionales de protección para la cancha.
Entre las principales modificaciones figura un escenario de 360 grados, cuyo diseño evita la circulación de maquinaria pesada sobre el césped. Además, las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética.
El Ministerio agregó que también se utilizará una cubierta especial que permitirá mantener la ventilación y respiración del pasto mediante tecnologías y métodos de protección, con el objetivo de reducir el impacto sobre la superficie deportiva.
De acuerdo con la autoridad, estas medidas cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente la propuesta y permitirían disminuir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto del proyecto presentado inicialmente.
La decisión fue comunicada al Club Universidad de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y el Club Atlético Santiago, con el objetivo de coordinar el desarrollo de las actividades deportivas y culturales programadas en el principal recinto deportivo del país.
La resolución pone fin a varias semanas de incertidumbre para los seguidores de la banda surcoreana, luego de que el IND informara que no podía autorizar inicialmente el uso del recinto al estimar que la planificación presentada por la productora no garantizaba la protección del césped ni la normal realización de la programación deportiva prevista para esas semanas.
La situación se produjo pese a que los conciertos fueron anunciados en marzo, las entradas comenzaron a venderse en abril y ya se habían comercializado cerca de 200 mil boletos, con las tres fechas agotadas.
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